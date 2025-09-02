Tešíte sa na rýchlu cestu do Chorvátska? Budúce leto to ešte nebude!

Nový systém platenia za užívanie diaľnic, ktorý ukončí éru tradičných mýtnic s obsluhou, plánujú v Chorvátsku spustiť najskôr v novembri budúceho roka.

Ako píše web jutarnji.hr, podľa chystaného zákona už nebude možné platiť priamo pri ceste v hotovosti ani platobnou kartou, ale výlučne elektronickou formou. A to buď prostredníctvom doterajšej „krabičky“ ENC, alebo čisto online. Základom bude v každom prípade poznávacia značka vozidla, ktorú pri prejazde zaznamenajú kamery.

Zmena, od ktorej si Chorváti sľubujú zmenšenie kolón, ktoré sa pred mýtnicami najmä v špičkách ťahajú až niekoľko kilometrov a motoristi v nich môžu stráviť aj desiatky minút, ale ukončí doterajšiu prax, keď si ľudia mohli prístroje ENC medzi sebou požičiavať, ak teda išli rovnakou kategóriou vozidla.

Podobne ako v susednej Bosne a Hercegovine bude potrebné si ku každej „krabičke“ zaregistrovať konkrétnu poznávaciu značku. V prípade vozidiel nad 3,5 tony – teda najmä autobusov a kamiónov – bude používanie ENC povinné.

Základom systému zostane ako doteraz platba za prejdenú vzdialenosť, o zavedení časového spoplatnenia – teda diaľničných známok ako napríklad v Česku či na Slovensku – sa v Chorvátsku neuvažuje.

Mýtne brány so závorami nahradia na chorvátskych diaľniciach mobilné kontroly podobné ako v štátoch, kde fungujú diaľničné poplatky v elektronickej forme. Na tých, ktorí za cestu po diaľnici včas nezaplatia, sa chystajú vysoké pokuty. V prípade fyzických osôb majú podľa návrhu dosiahnuť 120 eur, u firiem až 1300 eur.

Tender na vybudovanie nového mýtneho systému získala začiatkom minulého roka slovenská spoločnosť Skytoll z firmy ITIS Holding, ktorú ovláda investičná skupina PPF. Zmluva za 80 miliónov eur bola podpísaná vlani v septembri.

SkyToll prevádzkuje okrem iného mýtny systém na Slovensku, jeho sesterská firma CzechToll spravuje platby za diaľnice v Česku. Od tohto roka drží PPF v ITIS Holdingu 95 percent, keď kúpila 45 percent akcií od druhého spoločníka, ktorým bol generálny riaditeľ firmy Matej Okáli. Ten naďalej holding riadi.

