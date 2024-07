Spojené štáty začnú trestné stíhanie Boeingu pre pády dvoch lietadiel 737 MAX

Interiér lietadla Boeing 737. Foto: pixabay.com/sandler482

Americké ministerstvo spravodlivosti formálne vznesie trestné obvinenie na výrobcu lietadiel Boeing. Podľa obžaloby sa mal Boeing dopustiť podvodu v prípade dvoch smrteľných havárií lietadiel 737 MAX. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na dva informované zdroje. Žalobcovia podľa nich firme ponúknu mimosúdnu dohodu o uznaní viny, na základe ktorej by Boeing zaplatil pokutu 487,2 milióna USD.

Žalobcovia o navrhovanej dohode o vine v nedeľu informovali rodiny obetí. Tie počas konferenčného hovoru vyjadrovali hnev, pretože dohoda podľa nich Boeing dostatočne neženie k zodpovednosti za smrť ich príbuzných, uviedla advokátka Erin Applebaumová, ktorá časť rodín zastupuje.

Súčasťou dohody by bola aj povinnosť predstavenstva spoločnosti stretnúť sa s rodinami obetí. Výrobca by bol navyše pod prísnejším vládnym dohľadom. Priznanie viny by navyše malo dôsledky pre schopnosť firmy uchádzať sa o vládne zákazky. Dodávky pre americkú armádu pritom tvoria významnú časť jej príjmov. Z pokuty 487,2 milióna USD by však firma reálne zaplatila len zhruba polovicu. Žalobcovia totiž započítavajú už predchádzajúcu platbu v pôvodnom mimosúdnom vyrovnaní.

Celkovo pri oboch haváriách v rokoch 2018 a 2019 zahynulo 346 ľudí. Za nehodami lietadiel 737 MAX 8 indonézskej spoločnosti Lion Air a aerolínií Ethiopian Airlines stáli problémy s asistenčným softvérom. Systém nazvaný MCAS mal pilotom pomáhať lietadlo ovládať. V oboch prípadoch ich ale prekvapil nečakaným a nepredvídateľným zásahom do konania. Od druhého pádu v marci 2019 model nesmel 20 mesiacov lietať.

Séria škandálov v spoločnosti Boeing vyvolala personálne otrasy

Nedávny audit výroby 737 MAX u Boeingu a dodávateľa Spirit AeroSystems podľa amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) zistil niekoľko prípadov, keď firmy nedodržali požiadavky na kontrolu kvality výroby. Séria škandálov v spoločnosti Boeing vyvolala personálne otrasy. Výkonný riaditeľ David Calhoun v ich dôsledku do konca roka odíde z funkcie na čele firmy, výmena ale čaká aj ďalších manažérov.

Pri terajšom vyšetrovaní informátori z Boeingu v apríli americkému Senátu oznámili, že modely 737 MAX, 787 Dreamliner a 777 mali vážne výrobné problémy. Boeing sa naposledy dostal do centra pozornosti tento rok v januári, keď sa lietadlu spoločnosti Alaska Airlines za letu utrhla časť trupu, ktorá zaslepuje otvor pre prípadný ďalší núdzový východ. S dierou v trupe potom lietadlo pristálo.