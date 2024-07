Španielsky regulátor vyzval Škodu na podanie vyššej ponuky na výrobcu vlakov Talgo

Foto: pixabay.com/Mirano23

Španielska burzová komisia (CNMV) vyzvala českú spoločnosť Škoda Transportation, aby predložila vyššiu ponuku na prevzatie výrobcu vlakov Talgo ako maďarské konzorcium Ganz-mávag, alebo aby od svojho zámeru upustila. Uviedol to dnes hovorca CNMV. Maďarské konzorcium podľa španielskych médií podalo ku komisii sťažnosť, v ktorej obviňuje španielsku vládu a Škodu z manipulácie s trhom kvôli úniku informácií o návrhu českej skupiny. Škoda informácie odmietla komentovať.

„Obchodné záležitosti nekomentujeme,“ reagoval dnes na otázku ČTK hovorca Škody Group Ján Švehla.

Španielska firma Talgo v utorok uviedla, že dostala ponuku na spojenie s firmou Škoda. Ponuka však neobsahovala žiadne podrobnosti ani cenové podmienky. Firma preto Škodu požiadala o podrobnejšie informácie, aby mohla posúdiť, či jej návrh je lepší ako ponuka maďarského konzorcia Ganz-mávag. Konzorcium za Talgo v apríli ponúklo 619 miliónov eur.

Hovorca burzovej komisie uviedol, že každý potenciálny záujemca, ktorý chce podať ponuku na prevzatie firmy Talgo, musí dodržať španielske právne predpisy o prevzatí. To znamená oznámiť a predložiť ponuku, ktorá má lepšie podmienky ako ponuka, ktorá už bola predložená a zvažuje sa. „Akákoľvek iná alternatíva, ktorá by nezahŕňala zlepšenie, by bola neprijateľná,“ povedal hovorca.

Maďarské konzorcium vo svojej sťažnosti uviedlo, že zámer firmy Škoda si vykladá ako pokus vlády zastaviť jej investíciu v Španielsku. Minister dopravy Óscar Puente totiž priznal nesúhlas so vstupom konzorcia, v ktorom má podiel aj maďarský štátny fond, do španielskeho podniku, a to pre obavy z možného vplyvu maďarskej vlády. Domnieva sa tiež, že návrh firmy Škoda by mohol znamenať priame ekonomické poškodenie akcionárov, pretože chýba životaschopný a dlhodobý priemyselný projekt. Ponuka Škody potom podľa neho tiež vôbec nie je ponukou, pretože nespĺňa základné podmienky.

Španielska vláda predaj firmy Talgo pozorne sleduje, pretože Talgo považuje za strategické aktívum. Podľa španielskej tlače vláda premiéra Pedra Sáncheza priamo oslovila Škodu Transportation a vyzvala ju, aby prejavila záujem o Talgo, pretože sa obáva prevzatia zo strany maďarských investorov. Súčasťou maďarského konzorcia je železničná skupina Magyar Vagon a maďarský štátny fond Corvinus. Česká firma ale podľa médií zrejme nemá dostatočné ekonomické kapacity na realizáciu zámeru, z toho dôvodu vláda rovnako oslovila potenciálnych finančných partnerov, ktorí by boli ochotní transakciu podporiť.