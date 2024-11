Ryanair plánuje rušenie letov z a do Británie o 10 percent

Lietadlo spoločnosti Ryanair. Foto: SITA/AP Photo/Armando Franca

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair plánuje od nasledujúcej sezóny zrušiť približne 10 % letov z a do Británie. Dôvodom je vládou plánované zvýšenie dane z leteckej prepravy o 13 %. Informovali o tom agentúra DPA a portál The Financial Times.

Šéf spoločnosti Michael O´Leary plán zvyšovania daní ostro skritizoval. Podľa neho takýto krok zhorší šance britskej ekonomiky na rast a povedie k výraznému zdraženiu leteckej dopravy. Zároveň dodal, že Ryanair „prehodnotí“ svoj letový plán, pričom plánovaná redukcia počtu letov môže znížiť počty cestujúcich na britských letiskách až o 5 miliónov.

Ministerka financií Rachel Reevesová tento týždeň predstavila návrh rozpočtu na budúci rok. Okrem zvyšovania daní, ktoré by sa malo najviac dotknúť bohatších Britov a firiem, však navrhla aj zvýšenie dane z leteckej prepravy, a to od fiškálneho roka 2026/2027. Daň vychádza z dĺžky letu a toho, či ide o ekonomickú alebo prvú triedu. Po zvýšení dane by sa cena letenky do ekonomickej triedy pri letoch na krátke vzdialenosti mala zvýšiť približne o dve libry (2,38 eura). Vlastníkom súkromných lietadiel sa daň zvýši až o 50 %.

Šéf Ryanairu povedal, že britská vláda sľúbila urobiť kroky na podporu rastu. Namiesto toho však jej prvý návrh rozpočtu predstavuje škody pre ekonomiku, leteckú dopravu a cestovný ruch. „Takéto idiotské rozhodnutie ministerky financií Rachel Reevesovej ešte zvýšiť už aj tak vysokú daň z leteckej prepravy povedie skôr ku škrtom, nie k rastu,“ povedal O´Leary. Zároveň dodal, že krátkozraké vyberanie daní výrazne zdraží leteckú dopravu pre bežných Britov cestujúcich na dovolenku do zahraničia a Británii ako destinácii zhorší konkurencieschopnosť oproti Írsku, Švédsku, Maďarsku a Taliansku, kde vlády takéto dane rušia práve preto, aby podporili cestovanie a s ním turizmus a tvorbu pracovných miest.