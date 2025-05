Progresívne Slovensko: Poškodený most v Poprade je symbolom zlyhania štátu, žiada rýchle opravy

Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: TASR

Kritický stav dopravnej infraštruktúry na Slovensku sa aktuálne naplno prejavil v Poprade odtrhnutým nosníkom mosta. Upozornilo na to v stredu opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré žiada okamžité vyhodnotenie stavu všetkých podobných objektov v správe štátu, zrýchlené investície do opráv nebezpečných mostov a nastavenie mechanizmov, ktoré budú zlyhania včas identifikovať a riešiť.

Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) poukázal na pripravovaný projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP), ktorý by mal zabezpečiť opravu mostov na celom Slovensku. Na havarijný stav mosta som kompetentné orgány upozorňovala niekoľko mesiacov, no začali ho riešiť neskoro, vyhlásila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Darina Luščíková (PS). „Tento problém neprišiel náhle, bol to dôsledok roky neriešeného problému.

Všetci v Poprade a aj okolí potrebujeme, aby sa premávka na moste obnovila čo najskôr. Rovnako to potrebujú ľudia na celom Slovensku, nakoľko most vedie ponad hlavný železničný ťah a ľudia čakajú na meškajúce vlaky,“ zhodnotila. Odborník PS na dopravu Martin Pekár upozornil, že na Slovensku je približne 600 zanedbaných mostov, ktoré sa môžu kedykoľvek zrútiť. Ďalších 1400 mostov je podľa neho v havarijnom stave a do dvoch rokov na tom budú rovnako.

„Vláda infraštruktúru nepovažuje za prioritu. Inak by mosty neopierali o drevené podpery a nedegradovali do havarijného stavu. Namiesto strategického plánovania ale fungovala betónová politika bez vízie a údržby. Toto je výsledok ministra dopravy Jozefa Ráža a 14 rokov vlády Smeru,“ dodal Pekár. Ministerstvo dopravy už vysúťažilo poradcu, ktorý musí pripraviť analýzu, akým spôsobom, kedy a koľko mostov sa dá na Slovensku rekonštruovať, uviedol v stredu na tlačovej konferencii Ráž.

„Majú také zadanie, aby mostov do toho PPP projektu spadlo čo najviac. Ten výpočet nie je jednoduchý, pretože vyžaduje vyrátať, koľko ktorá rekonštrukcia mostu bude toho poskytovateľa na konci dňa stáť, kedy môže ktorý most zavrieť a rekonštruovať,“ priblížil minister s tým, že keď bude hotová analýza, štát na jej základe vysúťaží samotného zhotoviteľa projektu.

V súvislosti so situáciou v Poprade poukázal na to, že výmena nosníkov na rekonštruovanom moste bola plánovaná, pri tejto práci sa však jeden z nich nešťastne zlomil, keďže bol zlom stave. „Budú robiť teraz 24 hodín dňom i nocou na tom, aby tie dva nosníky, lebo ešte jeden tam je v podobnom stave, aby ich vymenili, aby sa tá trať dala čím skôr spustiť,“ doplnil Ráž s tým, že by to malo byť hotové do soboty (17. 5.)