Prezident podpísal novelu zákona o letiskových spoločnostiach

Peter Pellegrini. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pozemky s letiskovou infraštruktúrou letísk, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu ani letiskových spoločností, bude môcť Ministerstvo dopravy SR odkúpiť do vlastníctva štátu a následne prenajať letiskovej spoločnosti. Vyplýva to z novely zákona o letiskových spoločnostiach a zákona o civilnom letectve, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

„S cieľom usporiadať vlastnícke práva k pozemkom návrh zákona predstavuje právnu úpravu správy majetku štátu odlišnú od všeobecnej úpravy správy majetku štátu, na základe ktorej bude Ministerstvo dopravy SR oprávnené na kúpu pozemkov do vlastníctva štátu a následne na základe nájomnej zmluvy oprávnené ich prenajať letiskovej spoločnosti,“ priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe.

Dôvodom legislatívnej úpravy je, že v súčasnosti sa infraštruktúra letísk nachádza aj na pozemkoch, ktoré nevlastní štát ani letisková spoločnosť. Ide najmä o pozemky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie letiskovej prevádzky alebo bezpečnostnej ochrany týchto letísk. Na ich odkúpenie však nemôže štát priamo poskytnúť verejné prostriedky letiskovej spoločnosti.

Pozemky pod letiskovou infraštruktúrou nadobudnuté do vlastníctva štátu bude môcť rezort dopravy na základe novely prenajať letiskovej spoločnosti za trhové nájomné. Prioritný infraštruktúrny majetok pritom možno prenechať do nájmu maximálne na 50 rokov. Pri nájme do 30 rokov sa vyžaduje súhlas ministerstva, nad 30 rokov je potrebný súhlas vlády.

Poslanci pri hlasovaní schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov. Upravili ním príspevok v civilnom letectve a možnosti jeho poskytovania. Zaviedli tiež nový typ príspevku súvisiaceho s umožnením zriadenia a prevádzkovania stavieb na obranu štátu vo vzťahu k pozemkom pod letiskovou infraštruktúrou a upravili podmienky jeho poskytovania.