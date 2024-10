Posun len k elektromobilom sa nezaobíde bez straty pracovných miest

Foto: unsplash.com/Eren Goldman

Posun k budúcnosti automobilového odvetvia, kde budú existovať iba elektromobily, povedie k strate pracovných miest. Bude sa týkať tých ľudí, ktorí sa venujú vývoju technológií súvisiacich s motormi. A to vrátane mnohých zamestnancov v dodávateľských firmách. Novinárom to dnes povedal šéf japonskej automobilky Toyota Akio Tojoda.

„V Japonsku je do práce pre automobilový priemysel zapojených 5,5 milióna ľudí. Sú medzi nimi aj tí, ktorí sa už dlhý čas venujú prácam súvisiacim s motormi, „cituje šéfa Toyoty agentúra Reuters. „Ak sa elektrické vozidlá jednoducho stanú jedinou voľbou, a to aj pre našich dodávateľov, práca týchto ľudí zanikne,“ povedal Tojoda a dodal, že on má rád benzínové autá.

Celosvetový predaj elektromobilov slabne

Toyota je čo do objemu predaja najväčším výrobcom áut na svete, v prístupe k elektromobilom je však opatrnejší ako ostatní výrobcovia. To japonskej automobilke v súčasnosti pomáha, pretože celosvetový predaj elektromobilov slabne. Toyota preto ťaží z dopytu po hybridných autách, ktorých ponuku rozširuje aj na svojom najväčšom trhu v Spojených štátoch.

Firma na ceste k nulovým emisiám uhlíka presadzuje takzvanú viaccestnú stratégiu, ktorá zahŕňa elektromobily, hybridné autá, vozidlá s vodíkovými palivovými článkami a ďalšie technológie pohonných jednotiek. V januári Tojoda uviedol, že elektromobily budú predstavovať najviac 30 percent celosvetového automobilového trhu, zvyšok podľa neho pripadne na hybridy, vozidlá na vodíkové palivové články a na autá so spaľovacím motorom. Časový rámec tejto prognózy však neuviedol.

Tojoda s novinármi hovoril pri príležitosti odhalenia busty svojho otca Šoičira Tojody na univerzite v Nagoji v strednom Japonsku. Starší Tojoda, ktorý vlani zomrel vo veku 97 rokov, stál na čele automobilky Toyota v 80. rokoch. Firma vtedy pretvárala globálny automobilový trh, čím prekonala nadvládu veľkých amerických automobiliek z Detroitu. Tojoda taktiež dohliadal na uvedenie značky Lexus pre luxusné vozidlá a na uvedenie hybridu Prius.