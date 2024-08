Popradské letisko eviduje najvyššie prevádzkové výkony za 50 rokov

Na snímke turisti na letisku Poprad-Tatry. Foto: TASR

Letisko Poprad-Tatry eviduje najvyššie prevádzkové výkony za posledných 50 rokov a od októbra pridáva lety do Londýna. Marketingový manažér letiska Martin Švidroň informoval, že za prvých sedem mesiacov tohto roka vybavili takmer 66 500 cestujúcich, čo je medziročne nárast o 78 % oproti roku 2023. Zároveň letisko v tomto období vybavilo 5946 leteckých pohybov a čísla sú takmer rovnaké ako za celý predpandemický rok 2019, ktorý bol dovtedy najúspešnejší v modernej histórii letiska.

„Som presvedčený, že tento rok bude pre letisko Poprad-Tatry jeden z najúspešnejších, ako po stránke prevádzkových výkonov, tak aj po stránke ekonomickej. Popradské letisko je dôležitá dopravná infraštruktúra, súčasť európskeho dopravného koridoru TEN-T. Svojou unikátnou polohou dokáže výrazne pomôcť cestovnému ruchu v najžiadanejších turistických regiónoch krajiny. Preto spoločne s Ministerstvom dopravy SR a Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR intenzívne hľadáme možnosti jeho ďalšieho rozvoja,“ uviedol predseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska Patrik Františka.

Letná sezóna sa tento rok začala 5. júna a potrvá do 26. septembra. Pozostáva zo 120 charterových letov. Na svoju dovolenku koncom siedmeho mesiaca vycestovalo z letiska viac ako 21 400 dovolenkárov, čo je dvakrát viac ako vlani. Aktuálne počas týždňa lietajú z Popradu charterové linky šesťkrát do Turecka, dvakrát do Bulharska a raz do Tuniska a takisto pravidelné letecké spojenia dvakrát do Lutonu a dvakrát do Stanstedu. „Úspešnejšie už boli iba roky 1970 – 1976, keď letisko Poprad patrilo medzi tri najdôležitejšie letiská v Československu a z Popradu sa lietalo do celého sveta,“ podotkol Švidroň.

Z Popradu sa bude lietať do Londýna päťkrát týždenne

Úspechu sa podľa neho teší aj pravidelná linka Londýn – Poprad, na ktorej letecký dopravca Wizz Air od októbra 2024 pridáva tretiu rotáciu týždenne. Pre cestujúcich to znamená, že z Popradu sa bude dohromady lietať do Londýna päťkrát týždenne. „Je to pozitívna správa pre celý cestovný ruch krajiny zameraný na incoming,“ upozornil Švidroň. Počas zimného letového poriadku tvoria takmer polovicu cestujúcich turisti, predovšetkým občania Spojeného kráľovstva, ktorí navštevujú regióny Tatry, Liptov, ale aj Pieniny a celý severovýchod krajiny. Zostávajú u nás sedem a viac dní, čo je nadpriemer v porovnaní s inými formami dopravy. „Turisti oceňujú predovšetkým lokalitu letiska, pričom na najbližší svah sa dostanú za 15 minút jazdy z letiska,“ uzavrel Švidroň.