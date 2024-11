Pomôcť vyriešiť problém s nelegálnym parkovaním môže licencovanie

Foto: pixabay.com/IgorSaveliev

Pomôcť vyriešiť problém s nelegálnym parkovaním v mestách, obciach či turistických destináciách by mohla jasnejšia legislatíva v oblasti licencovania. V rámci konferencie Slovenskej parkovacej asociácie (SPA), ktorá sa v týchto dňoch koná na Štrbskom Plese, na to upozornil prezident združenia Milan Taška.

„Máme licencie na dopravu a všetko ostatné, chýba však licencia na parkovanie, kde bude určené, aká plocha môže byť parkovisko, že tam treba lapače olejov, toalety a podobne. Chceli by sme tento problém znova otvoriť, aby sa nastavili nejaké kritériá,“ skonštatoval Taška. Dodal, že v Maďarsku tieto záležitosti upravuje zákon o parkovaní, u nás nič také nefunguje. „U nás, keď chcete robiť parkovanie, musíte čerpať asi z piatich zákonov,“ porovnal.

Veľký problém s nelegálnym parkovaním majú napríklad aj vo Vysokých Tatrách. Primátor mesta Jozef Štefaňák upozornil, že parkovacích miest je málo a z toho ťažia práve podnikatelia, ktorí vyberajú parkovné na plochách, ktoré parkoviskami nie sú. Dodal, že chystajú opatrenia jednak s políciou, ale aj vyšším územným celkom, aby takýmto nekalým praktikám zamedzili. „Čo sa týka parkovacej politiky, posunuli sme sa, pomôcť by mali v budúcnosti aj projekty hromadnej verejnej dopravy s inteligentnými zastávkami, ľudia by tak mohli menej využívať individuálnu dopravu,“ priblížil plány Štefaňák. Počas leta sa podľa neho osvedčilo aj záchytné parkovisko pri bývalom Eurocampe, v zime ho však zatiaľ prevádzkovať nebudú. V prípade záujmu je však možné ho sprevádzkovať aj s kyvadlovou dopravou do pár dní.

V súčasnosti je na Slovensku približne 3,5 milióna vozidiel

SPA upozorňuje, že počty vozidiel na Slovensku od roku 1989 neúmerne stúpli a v súčasnosti je ich u nás približne 3,5 milióna. S tým súvisí aj narastajúci problém s parkovaním. Okrem regulácie formou spoplatnenia je podľa neho dôležité komunikovať s občanmi a zároveň spolupracovať napríklad s developermi. „Keď sa napríklad ide stavať obchodný dom v centre mesta, kde bude 850 parkovacích miest, prvé, čo by malo mesto spraviť pri schvaľovaní stavebného povolenia, je dať tomu investorovi podmienku, že v noci bude parkovisko fungovať napríklad pre rezidentov,“ radí Taška. Zároveň upozornil, že parkovacia stratégia nesmie byť zameraná len na rezidentov. „Čaká nás veľa práce, aby sme všetkých obyvateľov uspokojili, čo sa parkovania týka. Zmeniť však treba aj myslenie ľudí, nikdy nevyriešime systém parkovania v žiadnom meste bez toho, aby sme ľudí nevtlačili do verejnej dopravy,“ uzavrel Taška.