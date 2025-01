Nemecký cestovný ruch prepisuje rekordy

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/ Levent Simsek

Napriek hospodárskemu poklesu zaznamenáva cestovný ruch v Nemecku rekordné čísla. V novembri 2024 zaznamenali hotely, penzióny, kempy a ďalší poskytovatelia ubytovania 32,3 milióna prenocovaní. Podľa Spolkového štatistického úradu Destatis je to o 4,8 % viac než v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Od januára do konca novembra 2024 zaznamenal nemecký cestovný ruch rekord so 465,3 milióna prenocovaní. To bolo o 1,8 % viac než v rovnakom období roka 2023. Bilancia zároveň mierne prevýšila skorší rekord z roku 2019, ktorý bol posledným pred nástupom pandémie ochorenia COVID-19. V novembri sa počet prenocovaní domácich hostí zvýšil o 4,9 % na 26,6 milióna. Výrazný nárast zaznamenali aj zahraniční návštevníci, a to o 4,2 % na 5,7 milióna.

„Skutočnosť, že počet prenocovaní v novembri vzrástol napriek nestabilnému počasiu a vianočným sviatkom, je absolútne pozitívnym signálom,“ uviedol Norbert Kunz, výkonný riaditeľ Nemeckého zväzu cestovného ruchu (Deutscher Tourismusverbandes, DTV).