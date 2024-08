Na leteckú linku Bratislava – Košice nebude možné použiť štátnu dotáciu

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR

Na obnovenie leteckej linky medzi Bratislavou a Košicami nebude môcť rezort dopravy využiť schému štátnej pomoci. Uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková. Leteckú linku spomínal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) ešte v januári ako jednu z tých, ktoré by mohol štát podporiť dotáciou v rámci novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

„V prípade leteckej linky Bratislava – Košice nebudeme môcť využiť schému štátnej pomoci. Preto sme začali rokovania s Európskou komisiou o uložení záväzku služby vo verejnom záujme. Tento proces je zdĺhavejší, ale naším cieľom je, aby sa medzi Košicami a Bratislavou začalo lietať čo najskôr,“ uviedla Poláčiková.

Podporiť štátnou dotáciou však rezort dopravy môže spojenie z Košíc do švédskeho Göteborgu. Na tento účel ministerstvo vyhlásilo výzvu, žiadosti o príspevok môžu letecké spoločnosti podávať od 23. augusta do 9. septembra 2024. K zriadeniu tejto linky sa štát zaviazal pri zriadení fabriky Volvo. Medzi Košicami a Göteborgom by sa mohlo začať lietať v októbri.

Novelu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve schválili poslanci Národnej rady (NR) SR v januári. Štát tak môže poskytnúť príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia SR.