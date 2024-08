Mesto Trnava zjednoduší reguláciu parkovania

Ilustračné foto. Foto: wikipedia.org

Od 2. septembra začnú v Trnave platiť nové pravidlá regulovaného parkovania. Jednou z najvýraznejších noviniek bude zníženie počtu parkovacích zón. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zmeny vo všeobecne záväznom nariadení v apríli tohto roku. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.

„Radikálne zjednodušenie regulácie parkovania sme avizovali už od začiatku, najprv však bolo potrebné systém rozbehnúť, jednotlivé rezidentské zóny spúšťať postupne a celý systém nastavovať na základe získaných dát. Po troch rokoch regulácie statickej dopravy sa tak dostávame do bodu, keď môžeme dobre fungujúci systém zjednodušiť,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.

Jednou z najzásadnejších noviniek je zníženie počtu parkovacích zón. Po novom budú spojené do piatich pásiem označených A, B, D, R a H. Pásmo A predstavuje centrum mesta, pásmo B záchytné parkoviská (pre držiteľov parkovacích kariet sú zdarma), pásmo D takzvané rýchloobrátkové parkoviská – Kollárova (D1), okresný úrad (D2). Súčasťou pásma R sú sídliská – Linčianska (R1), Družba (R2), Sever (R3), Hospodárska (R4) a Prednádražie (R5). Pásmo H tvorí časti mesta so zástavbou rodinných domov – Špíglsál (H1), Vozovka (H2). Zóna C je parkovisko s rampovým systémom pri mestskej poliklinike a oblasť N predstavuje nespoplatnené plochy s vyznačenými parkovacími miestami.

„Pozitívnou zmenou je tiež zjednotenie hodinových aj maximálnych denných sadzieb, zaplatíte teda rovnakú sumu pri platbe v parkovacom automate, cez webovú aplikáciu DataMesta aj pri SMS (čo znamená, že SMS-ky budú lacnejšie než teraz),“ priblížilo mesto na svojom webe.

Rezidenti zón, ktorí si zakúpia parkovaciu kartu budú môcť zaparkovať na 60 minút zadarmo

Rezidenti zón (čiže obyvatelia, ktorí v nich majú trvalý pobyt, prípadne prechodný, no trvalý pobyt majú inde v Trnave), ktorí si zakúpia parkovaciu kartu Rezident zóny (za jedno euro ročne na prvé auto) budú môcť zaparkovať na 60 po sebe idúcich minút v každej z platených zón označených písmenom D, H, R zadarmo, pričom netreba zadávať nič vo webovej aplikácii DataMesta ani nikde inde.

Na víkendové čerpanie kreditov sa zaviedol strop – za jeden deň pracovného pokoja minie rezident maximálne dve hodiny zo svojho návštevníckeho kreditu. Rezidentskú kartu si môžu zakúpiť aj rezidenti zóny N. „Vďaka tejto karte budú môcť čerpať výhody, ako sú bezstarostná hodinka a zóna B, zadarmo pre vozidlo registrované na ich karte,“ spresnilo mesto.

Novinkou je prenosnosť parkovacieho lístka medzi zónami, respektíve pásmami. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke mesta. Informácie o zmenách sprostredkujú Trnavčanom aj špeciálne noviny Trnavský sprievodca parkovaním. K dispozícii sú aj online. Samospráva okrem toho počas prvého septembrového týždňa spustí aktualizovanú verziu webu doprava.trnava.sk.