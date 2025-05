Máte doma tento model auta? HAKA upozorňuje na zvýšený počet krádeží!

Foto: freepik.com/freepik

Krádeže automobilov sú stále aktuálnou témou a zlodeji už nejdú len po luxusných vozidlách. Za posledné dva mesiace sa na Slovensku výrazne zvýšil počet odcudzení jedného konkrétneho modelu. Buďte preto obozretní.

Facebooková skupina HAKA – Hľadá sa auto, krádeže automobilov upozorňuje na prudký nárast odcudzení modelu Hyundai Tucson. Len od konca marca do začiatku mája nahlásili majitelia osem ukradnutých vozidiel, pričom HAKA nevylučuje, že reálny počet prípadov je vyšší. Hlásia sa totiž iba ukradnuté autá, ktoré poškodení skupine oznámia. Väčšina nahlásených áut bola ukradnutá z Bratislavy, no dve krádeže nahlásili aj v Košiciach.

„Rovnaké odporučenie platí aj pre vozidlá Toyota RAV 4, Lexus (SUV) a vozidlá Škoda Octavia, ktoré, žiaľ, tiež idú na dračku,“ doplnil Štefan Farkaš, zakladateľ občianskej organizácie a stránky HAKA.

Foto: facebook.com/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Pod príspevkami ohľadne týchto krádeží sa rozprúdila debata o tom, ako sa zlodejom podarilo tak ľahko vozidlá odcudziť. Jedna z poškodených dokonca zverejnila video, ako jej dvaja muži ukradli vozidlo priamo spred domu. Podľa komentujúcich za to môžu bezkľúčové systémy.

„Zlodeji si pomocou svojej antény predĺžia signál od majiteľovho kľúča smerom ku autu a môžu s autom odísť. Títo dvaja to určite urobili. Skryli sa pod strom a chytali signál. Až ho chytili a auto sa odomklo, tak naskočili do auta a boli preč,“ uviedol svoje domnienky jeden z komentujúcich, no podobných komentárov sa objavilo hneď niekoľko.

Podľa viacerých členov skupiny ide o organizovanú skupinu zlodejov, ktorá sa zameriava na vozidlá Hyundai Tucson z dôvodu dopytu po náhradných dieloch. Kradnuté autá totiž často končia rozobraté, aby ich nebolo možné identifikovať.

Ako zabrániť krádeži vozidla?

„Pokiaľ ste majiteľmi vozidla tejto značky, odporúčame zvýšenú opatrnosť. Pokiaľ vám to dovoľuje finančný rozpočet, zvážte investíciu do zabezpečovacieho zariadenia. Akýkoľvek spôsob ochrany vozidla môže prispieť k tomu, aby zlodeji v prípadnom pokuse o krádež neboli úspešní,“ doplnil Farkaš z HAKA.

Viacerí ľudia v skupine HAKA odporúčajú zabezpečovací systém VAM alebo mechanickú zámku volantu či riadiacej páky. Lacnejšou alternatívou je odloženie kľúča od auta do špeciálneho ochranného puzdra, ktorý znemožní predĺženie signálu. Rovnako dobre vraj funguje aj obyčajná krabička obalená alobalom, ktorý tiež ruší signál. Ak je to možné, uprednostnite, samozrejme, parkovanie v uzamykateľnej garáži alebo v monitorovanom objekte.