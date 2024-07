Lety nad Európou, hlavne do Turecka, meškajú

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/DaniloBueno

Letecké spoje nad Európou naberajú v posledných dňoch čoraz častejšie meškania, najväčšie problémy vznikajú na spojoch do Turecka. Aerolinky Smartwings ČTK oznámili, že pre zlé riadenie letovej prevádzky nad európskym vzdušným priestorom v sobotu zaznamenali meškania všetkých svojich 30 letov z Turecka a do Turecka a podobná situácia bola aj v nedeľu. Vyzýva na okamžitú reakciu Európsku komisiu a Európsku agentúru pre riadenie letovej prevádzky (Eurocontrol). Bez rýchlej nápravy situácie bude musieť časť alebo všetky lety do tureckej Antalye zrušiť.

„Vzhľadom na silnú reguláciu vzdušného priestoru zo strany európskeho orgánu riadenia letovej prevádzky Eurocontrol dochádza v súčasnosti pri nadpriemernom množstve letov k meškaniam, ktoré sú mimo našej kontroly. Najväčšie problémy zaznamenávame vo vzdušnom priestore Turecka, kde len počas soboty 29. júna došlo k meškaniu všetkých 30 našich letov,“ uviedla hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková. Pripomenula, že ide o ťažkosti, ktoré dopravca nemôže ovplyvniť, a odporučila preto cestujúcim, aby venovali zvýšenú pozornosť informáciám o svojom lete na letiskách.

Večer hovorkyňa Smartwings doplnila, že problémy s meškaním letov pokračovali aj v nedeľu. Situácia je pre spoločnosť absolútne neprijateľná a žiada okamžité opatrenia zo strany európskych kontrolných úradov. „Pokiaľ nepristúpi Eurocontrol k urýchlenému dojednaniu nápravy v riadení európskeho vzdušného priestoru a nevyrieši s tureckými riadiacimi letovej prevádzky riadne riadenie lietadiel v tureckom vzdušnom priestore tak, aby nedochádzalo k zbytočnému meškaniu letov a vyčkávaniu lietadiel pred pristátím, alebo dokonca k vynútenej diverzii lietadiel na náhradné letisko, budeme musieť časť, alebo všetky lety do tureckej Antalye zrušiť,“ uviedla Dufková.

Meškania sa presúvajú aj na pražské letisko

Meškania sa presúvajú aj na pražské letisko. „Môžem potvrdiť, že zaznamenávame vplyv preťaženosti riadenia letovej prevádzky najmä v Turecku na prílety a odlety na Letisku Václava Havla Praha,“ povedala ČTK riaditeľka komunikácie Letiska Praha Eva Krejčí.

Okrem toho v nedeľu letiská trápili výpadky systému pasovej kontroly v Termináli 1, čo brzdilo rýchlosť odbavenia, upozornila Krejčí. Neskoro popoludní letisko na sieti X uviedlo, že pasová kontrola už funguje bez problémov.

Na Letisku Václava Havla je v súčasnosti v prevádzke sedem priamych liniek do Turecka. Mieria do Antalye, Istanbulu a Izmiru. Smartwings majú dve pravidelné linky z Prahy do Antalye a Izmiru, okrem hlavného mesta sa do Turecka lieta tiež z Brna alebo Ostravy.