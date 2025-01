Letecká spoločnosť Smartwings vlani zo Slovenska prepravila 657-tisíc cestujúcich

Letisko Košice. Foto: TASR

Letecká spoločnosť Smartwings Slovakia vlani prepravila na pravidelných a charterových letoch zo slovenských letísk 657.000 cestujúcich. V medziročnom porovnaní išlo o nárast počtu cestujúcich o 23 %. Vzrástol aj počet zrealizovaných letov zo Slovenska a na Slovensko o 25 %. Informovala o tom letecká spoločnosť.

Letecký dopravca v minulom roku lietal z troch slovenských letísk, Bratislava, Košice a Poprad-Tatry, celkovo do 43 destinácií. Najobľúbenejšia medzi cestujúcimi vlani bola podľa leteckej spoločnosti turecká Antalya.V aktuálnej zimnej sezóne spoločnosť lieta pravidelne z Bratislavy do Dubaja, prevádzkuje aj charterové lety do Bahrajnu, Kataru, Ománu a na Zanzibar. V letnej sezóne plánuje letecký dopravca ponúkať pravidelné a charterové lety z Bratislavy do 34 destinácií, z Košíc do 13 a z letiska Poprad-Tatry do dvoch destinácií.

Spoločnosť prevádzkuje lety nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka a Kanárskych ostrovov. Celkovo spoločnosť v minulom roku prepravila 6,5 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 20,1 % viac, a prekonala tak počty prepravených cestujúcich z predpandemického roka 2019. Skupina Smartwings v minulom roku uskutočnila 53.338 letov, lietadlá spoločnosti pristávali vlani na 318 letiskách po celom svete.