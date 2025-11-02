Ceny automobilov naprieč Európou sa výrazne líšia. Nezáleží iba na značke či modeli, ale aj na množstve faktorov. Výsledná cena sa odvíja napríklad od daní a poplatkov až po marketingové stratégie výrobcov, obľúbenosť jednotlivých značiek v daných krajinách a ochotu zákazníkov zaplatiť.
Aby boli tieto rozdiely medzi štátmi lepšie porovnateľné, Eurostat zverejnil index cenovej hladiny osobných dopravných prostriedkov, ktorý zahŕňa nové aj jazdené autá, motocykle aj bicykle (bez servisu, opráv a paliva). Priemer Európskej únie je stanovený na 100, vďaka čomu môžeme jasnejšie vidieť, kde sú autá drahšie a kde lacnejšie. Výsledky odhaľujú veľké rozdiely a zároveň aj prekvapenie, že Slovensko patrí medzi najlacnejšie krajiny v Európe.
Najdrahšie autá sú v Turecku
Z dát Eurostatu vyplýva, že Turecko s cenovým indexom 136,4 je suverénne najdrahšou krajinou, pokiaľ ide o osobné dopravné prostriedky. Do vysokej ceny sa premietajú vysoké dane a clá, ktoré Turecko používa na ochranu domáceho trhu. Napriek tomu sú tieto ceny dokonca nižšie než v roku 2021, keď index dosahoval 147,1.
Hneď za Tureckom nasledujú ďalšie drahé krajiny, ako Dánsko, Island, Holandsko, Írsko a Švajčiarsko. Dôvodom vyšších cien sú okrem vysokých daní a registračných poplatkov aj rozdielne daňové systémy pre spaľovacie motory a elektromobily, prípadne regulácie a legislatívne požiadavky.
Sú podľa vás ceny automobilov na Slovensku nízke?
Na opačnom konci rebríčka dominujú krajiny, kde je kúpa auta výrazne dostupnejšia. Najlacnejšou krajinou je Severné Macedónsko s indexom 87,7 a následne Slovensko s indexom 88,6. Slovensko teda patrí medzi najlacnejšie automobilové trhy v Európe, a to aj v porovnaní s okolitými štátmi. Medzi ďalšie lacné krajiny môžeme zaradiť Slovinsko, Cyprus, Česko, Nórsko, Lotyšsko alebo Poľsko.
Tu si môžete pozrieť kompletný rebríček spolu s modelovým príkladom cien. Vychádzali sme z toho, že cena automobilu v priemere Európskej únie je 10 000 eur. Koľko by ste teda zaplatili v ostatných krajinách?
Čo sa týka najväčších ekonomík EÚ (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko), medzi týmito krajinami vládnu len mierne rozdiely. V týchto krajinách najviac zaváži štruktúra daní, obľúbenosť jednotlivých značiek, priemerná kúpyschopnosť obyvateľstva, ale aj marketingové stratégie výrobcov.
Ceny áut v Európe sú ovplyvnené kombináciou daní, trhových stratégií, legislatívy aj ekonomických podmienok. Pre kupujúcich to znamená, že kúpa auta v zahraničí sa nemusí vždy vyplatiť. Rozdiely v cenách často odrážajú lokálne podmienky, ktoré pri dovoze jednoducho neobídete.