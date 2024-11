Každé piate vozidlo v Nemecku neprešlo testami kvality

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Ivana Cajina

Každé piate vozidlo v Nemecku prepadlo v nedávnych testoch kvality, ktoré poukázali na významné až nebezpečné technické nedostatky. Informuje o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje certifikačného združenia TÜV-Verband (TÜV).

Združenie analyzovalo výsledky viac než desiatich miliónov technických kontrol vykonaných od júla 2023 do júna 2024. Testami neprešlo 20,6 % preverovaných vozidiel, čo je takmer rovnaký podiel ako v predchádzajúcom období, keď ich bolo 20,5 %. V prípade závažných porúch sa musia nedostatky odstrániť do štyroch týždňov a v prípade nebezpečných porúch okamžite, čo znamená, že majitelia dotknutých vozidiel s nimi môžu absolvovať len cestu do servisu.

V kategórii „technicky nespôsobilé“ sa opäť ocitlo približne 15 000 vozidiel, ktoré museli byť na mieste odstavené. Išlo napríklad o prípady prasknutého brzdového vedenia, zablokovaného systému riadenia alebo hrdze na nosných častiach karosérie. Naopak, takmer 80 % kontrolovaných vozidiel nemalo žiadne alebo len menšie nedostatky. Analýze sa podrobilo približne 230 rôznych typov vozidiel, medzi ktorými bolo prvýkrát aj desať čisto elektrických modelov.

V elektromobiloch sa predčasne opotrebúvajú odpruženia nápravy

„Elektromobily pomaly, ale isto dobývajú trh s ojazdenými vozidlami,“ uviedol Joachim Bühler, výkonný riaditeľ združenia TÜV. „Hlavná kontrola ukazuje, že elektrické vozidlá nie sú ani technicky bezpečnejšie, ani nebezpečnejšie než vozidlá so spaľovacími motormi,“ dodal. V elektromobiloch sa však vyskytujú niektoré špecifické nedostatky, ako napríklad predčasné opotrebovanie odpruženia nápravy v dôsledku vysokej hmotnosti batérií, priblížil Bühler.