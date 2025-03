Kazachstan a Čína otvorili železnicu do Európy, obchádza Rusko

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com/Arti Kh

Čína a Kazachstan začali prevádzku na novej železničnej trase, ktorá umožňuje pri preprave nákladov do Európy obísť Rusko, uviedol v utorok server The Moscow Times s odvolaním sa na komuniké železníc stredoázijskej krajiny KTŽ.

V rámci projektu KTŽ s čínskou spoločnosťou China Railway Container Transport (CRCT) pôjdu nákladné vlaky naložené kontajnermi z Číny cez Turkménsko, Kazachstan, Irán a Turecko, aby odtiaľ pokračovali ďalej do Európy. Prvý vlak bol vypravený z Čcheng-tu na juhozápade Číny do Lodže v centrálnej časti Poľska. „Táto trasa zabezpečí nepretržité dodávky nákladov a efektívne spojenie medzi štátmi. Očakávaná doba prepravy je 40 dní,“ uviedli kazašské dráhy.

Čína súčasne rozvíja ďalšie dva železničné projekty, ktorý počíta s trasami cez postsovietske stredoázijské štáty pri obchádzaní Ruska. Transkaspická trasa, ktorá povedie cez Kazachstan, Kaspické more, Azerbajdžan a Gruzínsko, bola dohodnutá v lete 2023. Druhý projekt počíta so stavbou dráhy cez Kirgizsko a Uzbekistan ku Kaspickému moru, odkiaľ by sa náklady prepravovali cez Turecko do Európy. Projekt za osem miliárd dolárov, ktorý počíta tiež s napojením na železnice krajín Perzského zálivu, bol dohodnutý vlani v júni a realizácia sa chopí čínska spoločnosť China Railway International, napísali The Moscow Times.

Predtým náklady z Číny do Európy putovali po železnici cez Kazachstan, Rusko a Bielorusko

Pripomenuli, že predtým náklady z Číny do Európy putovali po železnici cez Kazachstan, Rusko a Bielorusko. Ale po rozpútaní vojny Ruska proti Ukrajine niektoré spoločnosti prestali s dopravou cez ruské územie.

„Pre Čínu sú dôležité alternatívne trasy na Západ mimo Ruska. Cesta do Európy cez Rusko už nie je bezpečná, môže byť náhle uzavretá, ako sa už predtým stalo. Preto je pre Čínu dôležité vytýčiť novú trasu,“ uviedol expert Davide Cancarini z analytického strediska Jamestown Foundation.

„Rusko „nie je nadšené“ týmto projektom, ale nemôže otvorene vystúpiť proti nemu, pretože by riskovalo konflikt s Čínou. Ale tá teraz vystupuje v úlohe spojenca brániaceho Rusko,“ poznamenal riaditeľ analytického strediska Central Asia Due Diligence Ališer Ilchamov.