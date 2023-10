Hraničné kontroly zatiaľ dopravcom problémy nespôsobujú

Ilustračné foto. Foto: TASR

Dočasné hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré zaviedlo Česko, Poľsko a Rakúsko a následne aj Slovensko na hraniciach s Maďarskom, zatiaľ výrazne problémy dopravcom nespôsobujú. Pre TASR to uviedol šéf Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala s tým, že prípadné predlžovanie hraničných kontrol by však mohlo skomplikovať presun tovaru.

„Zatiaľ sme nemali hlásené žiadne problémy. Avšak určite to predstavuje problém v doprave a presune materiálu, lebo niektoré spoločnosti majú zásoby len na 24 hodín,“ vysvetlil Skala. Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia sa ani po urgenciách k aktuálnej situácii na hraniciach nevyjadrilo.

Dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou zaviedlo Česko, Poľsko a Rakúsko o polnoci z 3. na 4. októbra. Poľsko niektoré hraničné priechody dočasne aj uzatvorilo. Slovensko následne zaviedlo kontroly na hraniciach s Maďarskom, ktoré vláda v stredu predĺžila do 3. novembra. Opatrenie má pomôcť k zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez územie Slovenska iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie.