Drážďanský most, ktorého časť sa zrútila, musí byť zdemolovaný celý

Drážďanský most, ktorého časť sa v septembri zrútila do Labe

Drážďanský most, ktorého časť sa v septembri zrútila do Labe, bude musieť byť strhnutý celý. S odvolaním sa na informácie z radnice saskej metropoly o tom v stredu informovali web regionálneho denníka Sächsische Zeitung a web stanice MDR. Most Carolabrücke sa skladal z troch súbežných častí, pred tromi mesiacmi sa zrútila časť pre električky a chodcov. Teraz je podľa webov hotový posudok, podľa ktorého sa musia zbúrať aj dve časti určené pre automobilovú dopravu.

Most Carolabrücke, jedna z najvýznamnejších dopravných tepien v saskej metropole, sa skladal z častí označených A, B a C. Po častiach A a B jazdili automobily, na časti C boli električkové koľaje a chodník. Presne pred tromi mesiacmi, 11. septembra, sa nečakane zrútil asi stometrový úsek mostnej časti C na strane Starého Mesta, ale nikomu sa nič nestalo. Posledná električka prešla po moste niekoľko minút pred nešťastím.

Mesto dlho dúfalo, že mostné časti A a B by mohlo zachovať. Podľa nového statického posudku sú ale príliš poškodené, navyše panujú pochybnosti o odolnosti mostnej konštrukcie. Pri výstavbe bola použitá takzvaná hennigsdorfská oceľ, ktorá je náchylná ku korózii a teraz sa považuje za hlavného vinníka zrútenia časti C.

Sasko teraz preveruje 19 ďalších mostov v krajine, ale zrútenie vraj akútne nehrozí

Kvôli rovnakému typu ocele Sasko teraz preveruje 19 ďalších mostov v krajine, tri z nich sa nachádzajú v meste Bad Schandau pri českých hraniciach. Jeden už je z preventívnych dôvodov uzavretý, ďalšie dva sú na rušnom železničnom koridore medzi Prahou a Berlínom. Podľa saského ministra dopravy Martina Duliga ale zrútenie mostov akútne nehrozí.

Už krátko po zrútení Carolabrücke začali bagre búrať jeho časti a likvidovať trosky, v posledných dňoch sa ale práce zastavili kvôli zvýšenej hladine Labe. Pád mosta nepostihol len dopravu v Drážďanoch a okolí, ale ochromil aj lodnú dopravu na Labe, čo sa výrazne dotklo českých lodných dopravcov. Na konci novembra drážďanská radnica uviedla, že v polovici či na konci januára by pod zvyškami zrúteného mosta v Drážďanoch mohli opäť preplávať lode. Či na tomto harmonograme niečo zmení skutočnosť, že bude potrebné odstrániť aj mostné časti A a B, zatiaľ nie je jasné.