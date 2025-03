Cestári plánujú na hlavnom ťahu v Jablonici vybudovať nový most ponad rieku Myjava

Ilustračné foto. Foto: TASR

Slovenská správa ciest (SSC) plánuje zbúrať pôvodný a vybudovať nový most na hlavnom cestnom ťahu v obci Jablonica (okres Senica) ponad rieku Myjava. Vyhovovať má šírkovému usporiadaniu cesty prvej triedy. Pôvodný most z roku 1957 je v zlom stave. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

„Účelom stavby je vybudovanie nového mosta cez rieku Myjava, ktorý bude vyhovovať požiadavkám šírkového usporiadania cesty prvej triedy, zvýši sa zaťažiteľnosť mosta, ktorá sa degradáciou a vplyvom času znižuje,“ uviedla pre TASR hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené na vypracovanie a dodanie potrebnej projektovej dokumentácie i na samotnú realizáciu stavebných prác. „Víťazný uchádzač spracuje aj projekt dočasného a trvalého dopravného značenia s odsúhlasením okresného riaditeľstva Policajného zboru. Z tohto projektu vzíde aj riadenie dopravy v čase prác,“ doplnila Lukáčová.

Projektová dokumentácia by mala byť odovzdaná do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a nový most by mal byť postavený 180 dní od odovzdania staveniska (mimo zimného obdobia). Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 2 003 711,33 eura bez DPH, zmluvná cena vzíde z verejného obstarávania. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25. apríla, potom bude nasledovať hodnotenie ponúk hodnotiacou komisiou.