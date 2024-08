Česko: Na stavbe diaľničného obchvatu vypúšťali splašky do nádrže bez povolenia

Ilustračné foto: TASR

Na stavbe diaľničného obchvatu Českých Budějovíc na D3 v tesnej blízkosti tunela Pohůrka dodávatelia stavby bez vedomia prevádzkovateľa kanalizácie a bez povolenia vypúšťali odpadové vody do otvorenej vodnej nádrže. ČTK to v stredu povedal Jiří Lipold, technický riaditeľ spoločnosti ČEVAK, ktorá prevádzkuje vodovody a kanalizácie. Obsah nádrže podľa neho následne vypúšťali do kanalizácie v ulici E. Beneša, tiež bez vedomia prevádzkovateľa a povolenia. Voda v nádrži hnila a objavil sa bioplyn. Na zápach upozornili obyvatelia. Podľa Jána Rýdla, hovorcu Riaditeľstva ciest a diaľnic, ktoré je investorom stavby, bude ŘSD prácu dodávateľských firiem vyšetrovať. ŘSD ani ČEVAK firmy nemenovali.

Na zápach šíriaci sa z kanalizácie v nedeľu 4. augusta upozornili obyvatelia Suchého Vrbného na sociálnej sieti. „Zástupcovia štatutárneho mesta oslovili spoločnosť ČEVAK a požiadali o preverenie situácie. Z neho vyplynulo, že dodávatelia stavby D3 v rozpore so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou, bez vedomia prevádzkovateľa, spoločnosti ČEVAK, prečerpávali splaškové vody zo Srubca a Dobrej Vody do otvorenej vodnej nádrže s rozlohou 600 metrov štvorcových. Obsah nádrže následne vypúšťali do kanalizácie v ulici E. Beneša, rovnako bez vedomia prevádzkovateľa a v rozpore s platnými povoleniami,“ uviedol Lipold.

Robotníci na stavbe mali preložiť kanalizáciu. „Príčinu zavinenia vyšetrujeme, budeme presne identifikovať ako a kedy došlo k technickému zlyhaniu, vyvodíme zodpovednosť a z toho vyvodíme aj potenciálne sankcie,“ povedal hovorca ŘSD Rýdl.

„Nariadili sme s okamžitou platnosťou zastaviť čerpanie odpadovej vody a začať vývoz obsahu nádrže v ulici Pri Krížiku na čističku odpadových vôd České Budějovice. Tu budú odpadové vody zlikvidované v súlade s vodným zákonom,“ dodal námestník českobudějovickej primátorky Michal Šebek (ODS).

Odčerpávať odpadové vody z nádrže budú až do noci. Zamestnanci spoločnosti ČEVAK v spolupráci s mestom tiež kontrolujú možný výskyt plynu v kanalizácii v Suchom Vrbnom.