Bratislavské letisko vybavilo od januára do konca mája takmer 500 000 cestujúcich

Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Foto: TASR

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave od januára do konca mája tohto roka vybavilo na odletoch a príletoch celkovo 487 094 cestujúcich. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o osem percent. Len počas tohtoročného mája využilo bratislavské letisko 128 677 pasažierov, čo je o štyri percentá viac než vlani. V stredu o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Najviac cestujúcich z Bratislavy lietalo počas prvých piatich mesiacov tohto roka do Londýna, Milána, do macedónskeho Skopje, ale aj do Dublinu, na Maltu či do Ríma. Z týchto destinácií cestujúci najčastejšie aj prilietali do Bratislavy, priblížila Demovičová.

Z bratislavského letiska sa od januára do mája uskutočnilo spolu 9222 letov, je to o šesť percent viac ako v minulom roku. V máji letisko zaznamenalo dokopy 2231 vzletov a pristátí, v tomto prípade však ide o medziročný pokles o štyri percentá.