Bratislavské letisko od júna do septembra vybavilo 1,1 milióna cestujúcich

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave od júna do septembra vybavilo na príletoch a odletoch spolu 1,1 milióna cestujúcich. Ide o jednu z najlepších letných sezón v histórii letiska. Dovolenkári počas letnej sezóny najčastejšie odlietali z Bratislavy do tureckej Antalye, egyptskej Hurgady, Larnaky na Cypre či do bulharského Burgasu, obľúbené boli aj talianska Sardínia a ostrov Malta. V pondelok o tom informoval generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.

„Tohtoročná letná sezóna bola jedna z troch najúspešnejších na bratislavskom letisku. Prepravili sme 1,1 milióna cestujúcich. Za nás je to veľmi významný míľnik v počte prepravených cestujúcich, keďže sa blížime k najúspešnejším rokom 2018/2019,“ uviedol Novota.

Najsilnejším mesiacom tohtoročnej letnej sezóny na bratislavskom letisku bol júl, keď bolo vybavených 327 687 cestujúcich na príletoch a odletoch. Najsilnejším dňom bol 28. júl, kedy letisko vybavilo 12 602 cestujúcich za jeden deň. V júli sa podarilo prekonať aj hranicu jeden milión cestujúcich.

K rekordných číslam chýbajú linky na Ukrajinu alebo do Ruska

Do konca roka riaditeľ bratislavského letiska predpokladá, že by mohli počty cestujúcich atakovať hranicu dvoch miliónov. „K rekordných číslam rokov 2018/2019 nám chýbajú destinácie, ktoré sú momentálne zrušené z dôvodu vojenského konfliktu, či už sú to linky na Ukrajinu alebo do Ruska. Ak by sa tieto obnovili, výrazným spôsobom to navýši počet prepravených cestujúcich z bratislavského letiska,“ doplnil Novota.

Úspešnú sezónu pre cestovné kancelárie predpokladá aj prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes. „Ešte si musíme počkať na oficiálne čísla zo Štatistického úradu SR, ale už teraz môžeme vyhodnotiť sezónu ako úspešnú pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Minulý rok bol historicky najúspešnejší, kde sme prekonali rok 2019. Počet cestujúcich prekonal číslo 800 000 a veľmi reálne sa dá predpokladať, že tento rok prekoná výsledky z minulého roka,“ doplnil Berkes.