Bratislava: Práce na moste na Hradskej vo Vrakuni napredujú podľa harmonogramu

Na snímke búranie mosta ponad Malý Dunaj na Hradskej ulici v bratislavkej Vrakuni 13. decembra 2024. Foto: TASR

Práce na moste na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni pokračujú podľa harmonogramu. Na dočasnom umelom ostrove uprostred Malého Dunaja postupne inštalujú 39 mikropilót pre základy nového mosta. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti. Most uzatvorilo vlani koncom novembra pre jeho nevyhnutnú komplexnú modernizáciu.

„Sme veľmi radi, že práce na moste Hradská napredujú podľa harmonogramu,“ konštatuje bratislavský magistrát.

Dodávateľ v januári odstránil zvyšky pôvodného mosta a následne vytvoril dočasný umelý ostrov. Ten v týchto dňoch slúži ako pracovná plošina i ako základňa na razenie pilót pre nový most.

Na budúci týždeň by sa malo začať s rozširovaním pôvodných mostných opôr na oboch brehoch. Nový most by mal byť oproti tomu pôvodnému o šesť metrov širší, aby sa priamo na mostnú konštrukciu zmestili aj chodníky.

„Z mostných opôr sa opatrne odstraňujú zvyšky cementového mlieka pomocou vapky a kladívok. Pôvodné opory sa totiž nesmú narušiť, keďže sa po rozšírení stanú súčasťou nového mosta,“ podotýka magistrát.

Dodávateľ dodržiava harmonogram, ktorý predložil pri podpise zmluvy

Napredovanie prác víta aj starosta Vrakune Martin Kuruc, podľa ktorého dodávateľ preukázal, že dodržiava harmonogram, ktorý predložil pri podpise zmluvy. „Takže tu mu nie je čo vytknúť. Samozrejme, sú tu nejaké chyby, ktoré sa nájdu na každej stavbe. Tie sme si prešli a dúfam, že do budúcna budú odstránené,“ podotýka vo videu na sociálnej sieti.

Verí, že práce budú napredovať tak, aby mohli v máji ukladať oceľovú mostovú konštrukciu na betónové piliere. „Teším sa, že za dva mesiace by sa mohla položiť konštrukcia, ktorá sa bude trocha blížiť k finálnemu riešeniu, ktoré by malo byť v septembri,“ dodáva Kuruc.

Hlavné mesto uzavrelo 29. novembra 2024 most na Hradskej ulici vo Vrakuni pre jeho nevyhnutnú komplexnú modernizáciu. Mestská hromadná doprava (MHD) a chodci môžu využívať neďaleké dočasné premostenie Malého Dunaja. Pre ostatných vodičov platia obchádzkové trasy cez D4/R7 alebo po Popradskej a Gagarinovej ulici. Termín ukončenia prác je stanovený na december.

Most na Hradskej ulici, postavený v roku 1962, nebol dlhší čas v dobrom stave

Most na Hradskej ulici, postavený v roku 1962, nebol dlhší čas v dobrom stave. Jeho komplexná modernizácia si vyžaduje úplné rozobratie celého mosta aj nosných pilierov. V máji minulého roka vyhlásilo hlavné mesto na moste mimoriadnu situáciu. Zároveň bol zakázaný prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony s výnimkou MHD.

O obnovu mosta žiadala magistrát mestská časť Vrakuňa. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta bol v šiestom stupni, čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý.