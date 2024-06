Austrálčan sa buchol po vrecku: Najdrahšia letenka v histórii ho stála desaťtisíce!

Foto: SITA/AP

Kým väčšina Slovákov striehne na letenky v akcii a vo výpredajoch, niektorí ľudia nemajú problém utratiť za ne množstvo peňazí. Austrálsky milionár za jednosmernú cestu zaplatil viac, ako niektorí zarobia za celý rok.

Najdrahšia letenka v histórii stála austrálskeho milionára Juliana Haywarda neuveriteľných 123-tisíc austrálskych dolárov, čo je v prepočte zhruba 76-tisíc eur. Ako uvádza web Supercar Blondie, vydražil ju v aukcii, vďaka čomu získal dve miesta v prvej triede počas prvého letu Airbus A380.

Airbus A380 je najväčšie osobné lietadlo, aké bolo kedy postavené. Singapore Airlines bola prvou leteckou spoločnosťou, ktorá toto lietadlo dostala. Aby vzbudila nadšenie a zároveň získala finančné prostriedky na charitu, rozhodla sa vydražiť letenky na jeho inauguračný let.

Čo priniesla najdrahšia letenka?

Ponuka v aukcii sa začínala na 380 dolároch a postupne vyskočila až na 123 000 austrálskych dolárov. Milionár Julian Hayward mal tú česť kúpiť si najdrahšiu letenku na svete, aká sa zatiaľ predala. Nebola dokonca ani spiatočná, išlo len o jednosmerný let zo Sydney do Singapuru. Neboli to však miesta na bežnom lete – boli to miesta v prvom rade, kde sa sledovali dejiny letectva.

Zvyknete si kupovať letenky, keď sú v akcii za výhodnejšiu cenu? Áno Nie Záleží od destinácie Odoslať odpoveď

Letenka prvej triedy umožnila Haywardovi prístup do neuveriteľne bohatých palubných „apartmánov“ spoločnosti Singapore Airlines. Chcel byť súčasťou tohto unikátneho letu a zároveň chcel prispieť na charitu. Spojil teda príjemné s užitočným. Keďže to však bola len jednosmerná letenka, musel si kúpiť vlastnú letenku domov.

Lietadlo bolo uvedené na trh v roku 2007 a bolo oslavované pre svoj bezkonkurenčný priestranný komfort, tiché kabíny a úsporné motory. Popularita A380 v priebehu rokov klesla, pričom Airbus ukončil jeho výrobu v roku 2021 kvôli problémom, medzi ktoré patrili rastúce náklady na palivo a obavy o životné prostredie.

Spoločnosť ich však v súčasnosti rieši a testuje systém vodíkových palivových článkov. Tento nový motor poháňaný vodíkom bude testovať v roku 2026. Jediné lietadlo, ktoré sa Airbusu A380 približuje svojou veľkosťou, luxusom, spotrebou alebo rýchlosťou, je čiastočne Boeing 747.