USA a EÚ rokujú o rámcovej dohode: Clá na autá môžu čoskoro skončiť

V colnom spore medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ) Brusel a Washington v súčasnosti rokujú o stručnom dokumente v rozsahu niekoľkých strán, vyhlásil v utorok Bernd Lange, predseda obchodného výboru Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Plánovaná rámcová dohoda je koncipovaná ako „relatívne obmedzený dokument“ a vyjednávači teraz rokujú o texte, ktorý má približne tri strany, uviedol politik zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Rámcový dokument by mal obsahovať napríklad všeobecnú dohodu o určitých objemoch dovozu automobilov, s ktorými by sa potom mohlo obchodovať bez cla alebo s nízkou colnou sadzbou, priblížil Lange a dodal, že podrobnosti by sa upravili neskôr.

Súčasný „oddychový čas“ je potrebné využiť na nájdenie komplexného balíka riešení pre všetky existujúce a hroziace clá, zdôraznil zástupca Európskeho parlamentu.

Americký prezident Donald Trump hrozí zavedením zvýšených ciel na dovoz z EÚ, ak európske spoločenstvo neurobí ústupky v obchodných otázkach. Konečný termín pre uzavretie dohody pôvodne stanovil na 9. júla, v pondelok (8. 7.) ho však posunul na 1. augusta.