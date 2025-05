Dolár oslabuje: Po správe o nezamestnanosti ale straty zmiernil

Foto: pixabay.com/Nikolay Frolochkin

Americký dolár dnes oslabuje, pretože známky uvoľnenia obchodného napätia zvýšili záujem investorov o rizikovejšie aktíva. Časť strát však dolár vymazal po tom, ako najnovšia štatistika ukázala, že najväčšia svetová ekonomika vytvorila minulý mesiac viac nových pracovných miest, ako sa očakávalo, čo ukazuje, že trh práce zostáva stabilný.

Okolo 18: 05 SELČ dolárový index, ktorý sleduje vývoj dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, strácal 0,4 percenta a pohyboval sa okolo 99,82 bodu. Euro voči doláru posilňovalo o 0,3 percenta na 1,1324 USD. Dolár k jenu klesal o 0,4 percenta na 144,71 JPY. Kurz eura voči jenu sa znižoval o 0,1 percenta na 163,87 JPY.

Ministerstvo práce dnes uviedlo, že americká ekonomika mimo poľnohospodárskeho sektora v apríli vytvorila 177.000 pracovných miest. Analytici dotazovaní agentúrou Reuters očakávali vznik len 130.000 miest. Ministerstvo zároveň po spresnení dát zmenilo počet miest vytvorených v marci – z pôvodných 228.000 na 185.000. Miera nezamestnanosti potom zostala na 4,2 percenta.

Foto: SITA/AP

Správa neodráža plný vplyv ciel uvalených americkým prezidentom na začiatku apríla. Ekonómovia očakávajú, že po zohľadnení dopadov sankčných ciel sa rast počtu pracovných miest v nasledujúcich mesiacoch spomalí.Správa posilnila očakávania, že centrálna banka USA (Fed) nebude na viacerých najbližších zasadnutiach meniť úrokové sadzby a pravdepodobne ich až do leta nezníži. Trhy zmiernili stávky na to, že Fed zníži sadzby v júni, na 50 percent z 60 percent pred správou. Trh teraz do konca roka čaká tri zníženia úrokov o štvrť percentuálneho bodu, pred správou čakal uvoľnenie sadzieb do konca roka celkovo o jeden percentuálny bod.