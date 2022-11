Rusi v septembri previedli do cudziny rekordných 6,7 miliardy USD, píše RIA Novosti

Zdroj: ČTK

dnes 18:59

Od začiatku roka sa objem vkladov na ruských zahraničných účtoch zdvojnásobil a prvýkrát prekročil sumu 60 miliárd dolárov, napísala štátna agentúra. Dodala, že v januári išlo o 30,6 miliardy dolárov.

Prevody do zahraničných bánk podľa nej ožili so začiatkom "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva oficiálne označuje vojnu Ruska proti Ukrajine. Vo februári išlo o 4,3 miliardy dolárov, čo bol rekordný údaj prinajmenšom od roku 2018, odkedy centrálna banka tieto štatistiky zverejňuje. Na jar sa prevádzané sumy znížili, pretože centrálna banka uvalila na prevody peňazí do cudziny obmedzenia: v marci to bolo 1,7 miliardy, v apríli 1,4 miliardy av máji 1,7 miliardy dolárov.

V polovici mája regulátor zmiernil obmedzenia, a tak sa čiastka prevádzaná Rusmi do cudziny v júni strojnásobila na 5,2 miliardy. S ďalším zmiernením obmedzení od 1. júla táto suma vzrástla na 5,6 miliardy. V auguste sa táto čiastka mierne zmenšila na 5,4 miliardy. Ale v septembri stúpla na rekordných 6,7 miliardy dolárov. Za deväť mesiacov sa tak vklady Rusov v cudzine zvýšili na 63,1 miliardy dolárov.

Rusi sa podľa experta Jevgenija Mironova chcú zabezpečiť pred rizikom zablokovania svojho majetku a získať prístup k medzinárodným investičným nástrojom. "Uchovávanie peňazí v rámci ruskej jurisdikcie nesie vonkajšie (sankčné) aj vnútorné (regulačné) riziká, a tak mnohí Rusi rozdeľujú svoje prostriedky medzi ruské a zahraničné účty. Napríklad otvorenie bankového a brokerského účtu za hranicami ruskej jurisdikcie umožňuje investovať do medzinárodne uznávaných nástrojov, ktoré sú teraz v Rusku nedostupné," vysvetlil Mironov.

Centrálna banka obmedzila prevody do cudziny na jar najprv na 10.000 dolárov za mesiac, potom na 50.000, 150.000 a od 1. júla na milión dolárov, pripomenul server Banki.ru. V septembri toto obmedzenie centrálna banka predĺžila do konca marca budúceho roka, dodal denník Kommersant.