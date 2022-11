Pokles inflácie potešil trhy

Zdroj: across

Inflácia, inflácia, inflácia

Dnes je na finančných trhoch asi najviac skloňovaným slovom práve inflácia. Jej vysoká úroveň donútila centrálne banky zásadným spôsobom šliapnuť na pomyselnú „brzdu“ ekonomiky a to práve agresívnym rastom úrokov. Ak sa zdvihnú základné úrokové sadzby, peniaze v ekonomike sa predražia, úvery sú drahšie a dopyt klesá. Akonáhle klesá dopyt, vedie to k poklesu cien. A to je mechanizmus, ktorým sa centrálna banka snaží dostať infláciu pod kontrolu. V závere týždňa sme videli pozitívne výsledky inflácie z USA, ktorá sa očakávala na úrovni 8,0 %, avšak výsledok bol len 7,7 %, pričom aj jadrová inflácia klesla zo 6,6 % na 6,3 %. Dáta potešili trhy a zdá sa, že vrchol inflácie máme definitívne za sebou, ak nedôjde k nejakému novému externému ponukovému šoku.

Trhy už začali započítavať, že FED v decembri zvýši základnú úrokovú sadzbu „len“ o 0,5 %, pričom ešte pred týždňom sa počítalo s možným rastom na úrovni 0,75 %. Je to pozitívna správa pre trhy a zdá sa, že sa blížime ku koncu rastového cyklu úrokových sadzieb. Ten si ešte nevybral svoje „obete“ v ekonomike v podobe vyššej nezamestnanosti, horších dát HDP, znížených ziskov firiem. Toto nás čaká začiatkom roka, ale už je tu svetlo na konci tunela. Po dosiahnutí vrcholu úrokových sadzieb a po zhoršení ekonomických dát prichádza na rad podpora v podobe opätovného zníženia úrokov. A to je presne to, kam sa dnes už akciové trhy pozerajú. Či to bude koncom roka 2023 alebo začiatkom 2024 to nikto nevie ale príde to a ekonomiky opäť pocítia impulz uvoľnenej menovej politiky.

Graf: Vývoj celkovej a jadrovej inflácie v USA

Kryptoburza FTX pred bránami bankrotu

Tento týždeň sme opäť zaznamenali dramatické prepady na trhoch s kryptomenami. Jedným z hlavných dôvodov sú informácie o problémoch burzy FTX a ich vlastnom tokene FTT. Začali sa šíriť správy, že ich burza používa ako kolaterál (niečo podobné ako naše úložky peňazí v banke), a že si za to požičiava peňažné prostriedky, ktoré ďalej investuje. Toto môžete robiť ale len do momentu kým má kolaterál - zábezpeka - svoju hodnotu a slúži ako ručenie. Akonáhle hodnota začala klesať, problémy vyplávali na povrch. Následne sa spustil "run na burzu", teda výbery prostriedkov z účtov a predaj kryptomien. To následne FTX dostalo do ešte väčších problémov s likviditou, pretože nedokázala uspokojovať všetky požiadavky na výber. V utorok už FTX zamedzila výbery a začala obmedzovať svoje služby. Táto panika sa následne preliala aj na iné kryptoaktíva a zatlačila ceny nadol.

Niektoré správy hovoria, že práve Binance mohla byť tým, kto odštartoval "run na FTX" po tom, čo CEO Binance ako prvý zverejnil, že jednajú o odkúpení FTX. Ak predávate ako majiteľ FTX firmu s miliardovým potenciálom, buď máte problémy alebo ste sa rozhodli ísť na dôchodok. A práve tú prvú možnosť si investori začali dávať do súvisu. Následne možnosť záchrany FTX za pomoci Binance priznal aj majiteľ FTX, čo dalo investorom za pravdu. Avšak po rýchlom audite na ďalší deň Binance svoju ponuku na kúpu FTX stiahlo, nakoľko sa jednalo o straty v odhadovanom objeme 10 mld. USD. Je to tak veľká porcia záväzkov, že by táto akvizícia mohla stiahnuť samotnú Binance. Preto Binance od návrhu odstúpila a nechá FTX "vykrvácať" až do konca. Rozhodne to nepridá na dôvere v kryptomeny. My už dlhodobo tvrdíme, že kryptomeny patria do investičného portfólia ale ako doplnok, nie ako hlavná zložka. Tým myslíme podiel 5 – 10 % z celkového investičného majetku. A tvrdíme to presne pre tieto prípady.

Graf: Vývoj ceny tokenu burzy FTX (FTT)



Inflácia USA

Nový týždeň by mal priniesť spomalenie priemyselnej produkcie v Číne. Očakáva sa výsledok 5,2 % vs. 6,3 % minulé dáta. V stredu budú zverejnené výsledky maloobchodných tržieb z USA, ktoré ukážu v akej kondícii je sila spotrebiteľského dopytu. Vo štvrtok budú z Eurozóny zverejnené výsledky inflácie, ktorá sa očakáva s kulmináciou na 10,7 % vs. 10,7 % minulý výsledok.