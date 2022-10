Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 43. týždni 2022:Peking 24. októbra - Čínska ekonomika rástla v 3. štvrťroku o niečo rýchlejšie, ako analytici očakávali. Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky za tri mesiace do konca septembra vzrástol medziročne o 3,9 %. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje. To bol lepší výsledok ako nárast o 3,4 %, ktorý predpovedali analytici a tiež oveľa väčšie tempo ako zvýšenie HDP o 0,4 % v 2. štvrťroku.Amsterdam 24. októbra - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe na začiatku nového týždňa prudko klesli. Cena referenčného kontraktu na plyn sa prvýkrát od júna dostala pod 100 eur za megawatthodinu (MWh). Medzi dôvody patrí relatívne teplé počasie aj dostatok dodávok, čo znižuje obavy z nedostatku počas tejto zimy.Berlín 26. októbra - Nemecká vláda sa v stredu dohodla na kompromise, ktorý umožní čínskej lodnej spoločnosti Cosco prevziať menší podiel v prevádzkovateľovi najväčšieho kontajnerového terminálu v Hamburgu. Kabinet nemeckého kancelára Olafa Scholza súhlasil s tým, že Cosco Shipping získa 24,9-percentný podiel, namiesto pôvodne plánovaných 35 %, v termináli Tollerort hamburskej prístavnej logistickej spoločnosti HHLA.Brusel 26. októbra - Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že dostala od Slovenska druhú žiadosť o platbu v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) na vyplatenie finančnej podpory vo výške 708,8 milióna eur (bez predbežného financovania). Komisia v tejto súvislosti pripomenula, že komplexný plán obnovy a odolnosti Slovenska bude financovaný z grantov vo výške šesť miliárd eur.Frankfurt nad Mohanom 27. októbra - Európska centrálna banka (ECB) v snahe o skrotenie inflácie tretíkrát po sebe razantne sprísnila menovú politiku a v súlade s očakávaniami zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie s platnosťou od 2. novembra vzrastie na 2 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 2,25 % a depozitná sadzba na 1,50 %.Washington 27. októbra - Ekonomika USA sa v 3. kvartáli oživila viac, než sa očakávalo, a zaznamenala prvý pozitívny rast v tomto roku po dvoch štvrťrokoch poklesu. HDP Spojených štátov za tri mesiace od júla do septembra medziročne vzrástol o 2,6 % po znížení o 0,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol úrad pre ekonomické analýzy BEA amerického ministerstva obchodu.Berlín 28. októbra - Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, v 3. štvrťroku nečakane vzrástla, medzikvartálne o 0,3 % po slabej expanzii o 0,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Prekonala tak odhady trhu, ktorý očakával jej pokles, keďže čelí vysokej inflácii a energetickej kríze. Ukázali to v piatok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.Brusel 28. októbra - Európsky parlament (EP) a Rada EÚ dosiahli dočasnú dohodu o revidovaných cieľoch zníženia emisií CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Vyjednávači EP sa dohodli s členskými štátmi eurobloku na pôvodnom návrhu Európskej komisie dosiahnuť do roku 2035 cestnú mobilitu s nulovými emisiami, čo znamená znížiť emisie CO2 produkované novými osobnými automobilmi a ľahkými úžitkovými vozidlami o 100 % v porovnaní s rokom 2021.Brusel 28. októbra - Dôvera v ekonomiku eurozóny v októbri klesla na najnižšiu úroveň za zhruba dva roky. Prispelo k tomu výrazné zhoršenie nálady v službách aj vo výrobe. Ukázal to v piatok najnovší prieskum Európskej komisie (EK). Podľa jeho výsledkov sa kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, indikátor ekonomického sentimentu (IES), v októbri znížil na 92,5 bodu zo septembrových 93,6 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od novembra 2020.Brusel 28. októbra - Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová poverila v piatok podpredsedu komisie Maroša Šefčoviča, aby viedol rokovania o budúcich spoločných nákupoch zemného plynu pre členské štáty EÚ, ktoré budú mať záujem o tento program nákupov. Šefčovič bol vo svojom predošlom mandáte zodpovedný za budovanie energetickej únie.