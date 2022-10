ECB zvýšila úroky a bude pokračovať

Zdroj: across

Obdobie lacných peňazí končí na dobu neurčitú

Od leta sme videli dve zvýšenia sadzieb v reakcii na vysokú infláciu. Najskôr o 0,5 % a následne o 0,75 %. V tomto agresívnom tempe centrálna banka pokračuje a tento týždeň zvýšila sadzby o ďalších 0,75 %. Do konca roka sa však očakáva ešte jedno navýšenie o 0,5 %. Sčítané a podčiarknuté, dnes máme úrokové sadzby v Eurozóne na úrovni 2,0 % a do konca roka poskočia na 2,5 %. Ide o agresívny prístup centrálnej banky a zároveň najrýchlejšie zvyšovanie v histórii. A nie len u nás ale i v USA. Bežný rast sadzieb na jednom zasadnutí sa pohybuje na úrovni 0,25 %, no teraz sme svedkami dvojnásobného až trojnásobného zvyšovania sadzieb na jednom zasadnutí. Problémom pre ekonomiky a centrálne banky je vysoká inflácia. Práve rast úrokov má viesť k ochladeniu agregátneho dopytu alebo inak povedané, spotreby v ekonomike. Základné sadzby sa premietnu do všetkých úverových liniek v ekonomike. Či si pôjdete zobrať spotrebný úver, hypotéku, lízing na auto alebo chcete bankové financovanie na rozbeh podnikania alebo projektu - všetko bude drahšie a veľmi si premyslíte, či dokážete finančne uniesť nové náklady na dlhovú službu.

Minimálne na nejaký čas končí doba extrémne lacného financovania a každý bude musieť pozorne sledovať svoju obsluhu dlhu. V opačnom prípade sa môže dostať do problémov. A to platí ako pre politikov v prípade štátnych rozpočtov, tak pre firmy, ale aj pre domácnosti. Jednoducho dnes sú peniaze drahšie a musíme dávať veľký pozor, aby sme ich efektívne využívali a ustrážili si schopnosť splácať naše záväzky. Centrálna banka však musí myslieť aj na dobeh úrokových sadzieb. Chvíľu to potrvá, kým sa tento proces prejaví a následne bude musieť ekonomika tento šok spracovať. ECB by mala v určitom momente spomaliť a nechať nové podmienky na trhu zapracovať do ekonomík. Môže to byť už v prvom kvartáli budúceho roka, kedy by sme mohli vidieť aj stabilizovanie inflácie a jej prípadný pokles.

Graf: Vývoj základnej úrokovej sadzby ECB

zdroj: Bloomberg

Ekonomiky spomaľujú, no zatiaľ nie sme v recesii

Výsledky HDP z veľkých európskych ekonomík naznačujú očakávané spomalenie, no napriek tomu sme zatiaľ neskĺzli do recesie. Došlo k spomaleniu ekonomického rastu, avšak ten bol v súlade s očakávaniami. Analytici započítavali spomalenie ekonomík z dôvodu vyšších cien energií v ekonomike, čo vytvára tlak na pokles spotreby po bežných tovaroch a statkoch, pretože to odčerpáva nemalú časť disponibilného príjmu. Nemôžeme zabúdať ani na to, že v posledných dvoch kvartáloch ECB zavelila k agresívnemu zvyšovaniu úrokových sadzieb, čo si na ekonomike nevyhnutne muselo vyžiadať svoju „daň“. Nemecká ekonomika dosiahla výkonnosť 1,1 % oproti výsledku 1,7 % v druhom kvartáli. Španielsko spomalilo na 3,8 % oproti 6,8 % v druhom kvartáli a Francúzsko spomalilo z 4,2 % na 1 % oproti minulému kvartálu.

Graf: Medziročný vývoj HDP vybraných krajín v %

zdroj: Bloomberg

Zasadnutie Fedu, trh práce a inflácia

Nový týždeň bude nabitý dôležitými udalosťami rovnako ako ten predošlý. V utorok budú zverejnené dáta inflácie z jednotlivých krajín Eurozóny. V stredu uvidíme zasadnutie centrálnej banky Spojených štátov – FEDu, ktorá má zvýšiť základnú sadzbu o 0,75 % z pôvodných 3,25 % na 4 %. Týždeň uzavrú dáta z trhu práce v USA. Miera nezamestnanosti sa očakáva na 3,5 %, medzimesačný rast platov 0,3 % a viac ako 260 tisíc novo vytvorených pracovných miest. Do svojej druhej polovice sa prehupne aj výsledková sezóna firiem za 3Q.