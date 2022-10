Wall Street má za sebou najlepší týždeň od júna

dnes 14:46 -

Wall Street v piatok (21. 10.) ukončila volatilný týždeň výrazným posilnením, keď kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average vyskočil o viac než 700 bodov.

Dow Jones si v piatok pripísal 748,97 bodu alebo 2,47 % a uzavrel na 31.082,56 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 2,37 % na 3752,75 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,31 % na 10.859,72 bodu.

Piatkové posilnenie zvýšilo celotýždenné zisky. S&P 500 za uplynulý týždeň stúpol o 4,7 %, Dow Jones o 4,9 % a Nasdaq o 5,2 %. Pre všetky tri hlavné americké akciové indexy to bol najlepší týždeň od júna.

Akcie si polepšili aj napriek tomu, že sa výnosy 10-ročných amerických dlhopisov dostali na najvyššiu úroveň od roku 2008, a zmiešaným firemným výsledkom. K pozitívnej nálade na trhu zrejme prispeli špekulácie, že americká centrálna banka (Fed) by na konci roka mohla spomaliť svoje agresívne sprísňovanie menovej politiky.

"Myslím si, že trh bol na konci minulého týždňa technicky trochu prepredaný. A ako sme to videli už veľakrát v minulosti, keď sú veci dostatočne negatívne, stane sa z toho kontrariánsky indikátor pre oživenie," uviedol šéf oddelenia pre obchodovanie a deriváty poradenskej firmy Schwab Center for Financial Research Randy Frederick.

"Avšak rovnako ako každé iné takéto oživenie zrejme nebude príliš trvalé. Dnešné oživenie neznamená, že bude pokračovať aj na budúci týždeň. A ak aj áno, predpokladám, že nepotrvá viac než jeden až dva dni."

Svetlým bodom boli v piatok bankové tituly, keď sa akcie Goldman Sachs posilnili o 4,6 % a JPMorgan Chase o 5,3 %.

Rast limitovali správy o hospodárení za minulý kvartál. Akcie American Express klesli o 1,6 % a Verizon o 4,5 % po ich kvartálnych výsledkoch. Akcie sociálnej siete Snap padli o 28 %.