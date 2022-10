Akcie otestovali nové minimá  

Zdroj: across

Inflácia v USA pokračuje v raste

Výsledky americkej inflácie z tohto týždňa nemilo prekvapili trh a poslali akciové indexy na nové tohtoročné minimá. Aj keď s príchodom americkej obchodnej seansy sa akcie dokázali odraziť späť do zelených čísel pre daný deň, dáta sú predzvesťou toho, že Fed bude nateraz naďalej pokračovať vo svojej agresívnej politike zvyšovania úrokových sadzieb. Celková inflácia poklesla z 8,3 % na 8,2 %, avšak očakávania boli na úrovni 8,1 %. Jadrová inflácia očistená o potraviny a pohonné hmoty však rástla rýchlejšie ako sa čakalo- z minulomesačných 6,3 % na 6,6 %. Práve jadrová inflácia je inflácia ťahaná dopytom, s ktorou má Fed problém. Pokiaľ ostáva silný trh práce, ľudia majú dosť peňazí a snažia sa zachovať si svoju životnú úroveň aj na úkor vyšších výdavkov na kreditných kartách. Ekonomické problémy ešte nenašli svoje dno.

Majú akcie najhoršie za sebou?

Podľa riaditeľa Medzinárodného menového fondu pre menové a kapitálové trhy by posun v nálade investorov mohol na akciových trhoch v USA znamenať ďalší pokles o 20 %. Prieskum MMF zistil, že rastúce úrokové sadzby a klesajúce očakávania budúcich ziskov viedli k poklesu hodnotenia jednotlivých spoločností. Sentiment na trhoch a rizikové prémie sa zatiaľ držali „celkom dobre“. To sa ale so sprísňujúcou politikou centrálnej banky môže rýchlo zmeniť. Názor riaditeľa MMF pre sektor kapitálového trhu tak korešponduje s nedávnym vyjadrením šéfa americkej investičnej banky JP Morgan Jamieho Dimona, ktorý sa nechal počuť, že americký benchmarkový akciový index S&P500 môže ešte poklesnúť o ďalších 20 %. Nie je to základný scenár, ale možný scenár. Aktuálny pokles tohto kľúčového indexu je od posledných maxím zhruba 25 %. Inštitúcia v utorok zverejnila svoj Svetový ekonomický výhľad, v ktorom predpovedala, že globálny rast sa v budúcom roku spomalí na 2,7 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej ako v júli. Uviedla tiež, že rok 2023 bude pre milióny ľudí na celom svete poznačený recesiou, pričom približne tretina globálnej ekonomiky zažije pokles. Systémové riziká sa zvýšili. Nachádzame sa vo veľmi vystresovaných časoch a dúfame, že sa vyhneme systémovej udalosti podobnej z roku 2008 – pád Lehman Brothers. Banky majú oveľa viac kapitálu a likvidity ako počas krízy v roku 2008, keď bankový systém spôsobil veľa akútneho stresu – v prípade nepriaznivého scenára na rozvíjajúcich sa trhoch by však bolo 30 % bankových aktív podkapitalizovaných a zraniteľných.

Výsledková sezóna a PBOC

Nový týždeň prinesie výsledky firiem za 3Q. Zatiaľ reportovali výsledky veľké americké banky, ktorým rast úrokov pomáha k vyšším maržiam. Takže reportovali lepšie čísla. Čina ukáže výsledky HDP za 3Q, ktoré sa očakávajú na úrovni 3,4 %. V stredu bude čínska centrálna banka PBOC rozhodovať o nastavení úrokov. Tie sú dnes na 3,65 %.