Vyvrátenie hypotézy efektívneho trhu

Zdroj: oPeniazoch

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:23 -

Portál money priniesol pohľad na pretrvávajúce neefektívnosti na akciovom trhu. Proti tejto hypotéze stoja dokázateľné fakty, ako napríklad, že výnosy sa značne líšia v rôznych dňoch v týždni, v obdobiach a pred obchodovaním a keď sú burzy zatvorené vykazujú záhadné profily návratnosti a dokonca aj vzorce počasia silne korelujú s dňami na Wall Street.

Rast ocenenia po skončení obchodovania

Akciový trh vo všeobecnosti rastie počas dlhých období, keď ekonomika rastie a firmy sú ziskovejšie. Dá sa teda očakávať, že akcie v priemerný deň pri zatváraní obchodovania budú na vyšších úrovniach, než na ktorých sa otvárali. Opak je však pravdou, akcie majú tendenciu strácať pôdu pod nohami počas obchodného dňa. Zvyčajne posilňujú mimo bežného obchodovania. Pri skúmaní výnosov SPDR S&P 500 ETF Bespoke Investment Group zistila, že od roku 1993 by nákup na uzavretom trhu a predaj na otvorenom trhu nasledujúci deň priniesol návratnosť 850 %. Nákup pri otvorení a predaj pri zatvorení by za rovnaké obdobie priniesol stratu 10 %. Profesor na New York University Shanghai, David Yu, to vysvetľuje tým, že len málokto vie, že sa obchoduje aj po zatvorení trhov. Podľa neho je nekonvenčné zapojiť sa do obchodovania po pracovnom čase, alebo pred otvorením trhov, keďže drobní investori nemusia vedieť, že takáto možnosť existuje, alebo k tomu mu nemajú prístup. Iné vysvetlenie je, že oznámenia o posilnení, či poklese prichádzajú o 16:00 a v tomto čase trhy okamžite začleňujú nové informácie, ako sú oznámenia o výnosoch, čiže hneď ako sa objavia.

Lepšie výkony počas slnečného dňa

Štúdia z roku 2003 publikovaná v časopise Journal of Finance poukázala na ďalšiu zvláštnosť akciového trhu. Štúdia skúmala „vzťah medzi ranným slnečným žiarením v meste poprednej burzy cenných papierov v krajine a dennými výnosmi trhových indexov“ v 26 krajinách v rokoch 1982 až 1997. „Slnečný svit silne významne koreluje s výnosmi akcií,“ píše sa v ňom s tým, že slnečné počasie je spojená s pozitívnou náladou. Nie sú to najaktuálnejšie údaje, ale pointa je, že minimálne počas 15-ročného obdobia sa profitovalo z hodnotenia spoločností na celom svete, keď bolo dobré počasie a obchodníci mali pravdepodobne lepšiu náladu. Dnes navyše prakticky všetci mainstreamoví makléri fungujú bez provízií, vďaka čomu sú takéto stratégie oveľa uskutočniteľnejšie.

Lepšie výnosy počas určitých období

Dalo by sa očakávať, že hodnota spoločností nebude závislá od toho, ktorý deň v týždni je, ale v skutočnosti sú pondelky z hľadiska výnosov výrazne horšie ako piatky. Na akciovom trhu sa to označuje ako „víkendový efekt“. Tento fenomén siaha až do roku 1953, prvý rok bol trh vždy v sobotu zatvorený. Výskum z roku 1973 ukázal, že medzi rokmi 1953 a 1970 rástol index S&P 500 v piatok o 62 % a v pondelok o žalostných 39,5 %. Aj v roku 2018 boli piatky najlepším dňom v týždni pre index S&P 500 s návratnosťou v priemere 0,14 %. Pondelky zaznamenali pokles o 0,02 %. Jedna z teórií hovorí, že ľudia cez víkend míňajú peniaze a v pondelok si ich vyberajú, teda predávajú.

Investičná ikona poráža trh

Existuje určitá skupina ľudí, ktorá dokáže nájsť príležitosť. Warren Buffett je určite najvýznamnejším individuálnym príkladom niekoho, kto je schopný porážať trh celé desaťročia. Od roku 1964 do roku 2021 akcie Berkshire vytvorili návratnosť 3 641 613 %. Pre porovnanie, index S &P 500 v rovnakom období generoval návratnosť 30 209 %. Pozoruhodný je aj fond Medallion spoločnosti Renaissance Technologies. Kvantitatívny hedžový fond, ktorý využíva vysokofrekvenčné stratégie a obrovské množstvo historických údajov, vrátane premenných, ako je počasie, sa medzi rokmi 1988 a 2018 pýšil priemerným ročným výnosom pred odpočítaním poplatkov na úrovni 66,07 %. Dnes je tento fond otvorený výhradne pre zamestnancov Renaissance a funguje ako stroj na tlačenie peňazí, čo sa dá použiť ako dôkaz, že ak by platila hypotézu efektívneho trhu, nemohli by existovať žiadne fondy či jednotlivci, ktorí by dokázali svojim výberom akcií prekonať trhy.

Fenomén zvaný meme

Za rastom ceny meme akcií sú väčšinou húfy drobných investorov. Tieto skupiny, väčšinou krátkodobo orientované, sa často zameriavajú na akcie s vysokým krátkodobým úrokom, aby vyvolali „shortovanie“, ktoré má dať lekciu démonizovaným hedžovým fondom, ktoré vsádzajú na akcie.

Dôsledky nedostatkov hypotézy efektívneho trhu

Týchto niekoľko príkladov dynamiky návratnosti by popri hypotéze efektívneho trhu ani nemalo existovať. Väčšina z uvedených trhových anomálií je ale pre bežného investora nevyužiteľná. Vyžadovala by si enormnú úroveň disciplíny a veľké množstvo času. Pre väčšinu individuálnych investorov je snaha využiť takéto výnimky, aspoň pokiaľ ide o americké akcie, často väčší problém, než by stálo za to. Je to nepomer odmeny k vynaloženému úsiliu v porovnaní s nákupom nízkonákladových indexových fondov. Sofistikovanejší investori by sa mohli snažiť využiť slabé miesta v hypotéze efektívneho trhu obchodovaním na trhoch, ktoré sú menej likvidné a majú menšie pokrytie analytikmi a väčšiu informačnú asymetriu medzi kupujúcimi a predávajúcimi, než hje tomu na americkom trhu. Tieto stratégie prinášajú aj vyššie riziko. Celkom iné triedy aktív pravdepodobne ponúkajú viac príležitostí pre ľudí, ktorí sa snažia využiť neefektívnosť.