EasyJet varuje pred ďalšou ročnou stratou

dnes 14:31 -

Britská letecká spoločnosť EasyJet vo štvrtok varovala pred treťou ročnou stratou po sebe, keďže problémy v celom sektore a silný dolár podkopávajú zotavovanie sa leteckej dopravy z pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Nízkonákladové aerolínie očakávajú za finančný rok, ktorý sa skončil 30. septembra 2022, stratu pred zdanením v pásme 170 až 190 miliónov libier (193,53 až 216,30 milióna eur).

To by však znamenalo tiež výrazné zlepšenie po tom, čo sa dopravca v rokoch 2020 a 2021 v súvislosti s ochorením COVID-19 prepadol hlbšie do červených čísel.

Spoločnosť EasyJet zaknihovala v uplynulom finančnom roku náklady vo výške 75 miliónov GBP spojené s "prevádzkovými problémami, ktoré sa vyskytli v celom odvetví". Dopravca poukázal tiež na poplatok vo výške 64 miliónov GBP za devízové pohyby.

Napriek tomu sa aerolínie EasyJet tešili vo 4. štvrťroku (júl - september) z letného oživenia a dosiahli prevádzkový zisk 545 miliónov GBP. Evidujú tiež "odolný dopyt" aj v aktuálnom 1. štvrťroku, napriek kríze v oblasti životných nákladov v Británii. Skupina očakáva, že sa dopyt počas októbra a Vianoc vráti na úroveň pred pandémiou.

"Dopyt pokračuje," povedal generálny riaditeľ Johan Lundgren novinárom počas konferenčného hovoru. "Napriek ťažkostiam, ktoré budú mať domácnosti, stále vieme, že dovolenky a cestovanie sú na prvom mieste zoznamu, keď si ľudia určujú priority, pokiaľ ide o to, čo chcú robiť so svojím disponibilným príjmom." EasyJet zverejní úplné ročné výsledky 29. novembra.

Pandémia tvrdo zasiahla globálnu leteckú dopravu, uzemnila lietadlá na celom svete a prinútila letecké spoločnosti, aby v roku 2020 zrušili tisíce pracovných miest. Dopyt po cestovaní sa po uvoľnení väčšiny blokád prudko zvýšil, ale letecké spoločnosti a letiská majú problémy s náborom dostatočného počtu zamestnancov po pandémii.