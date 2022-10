Trh práce USA je stále silný

Zdroj: across

Americká nezamestnanosť poklesla na 3,5 %

Dáta z trhu práce ukázali pokračujúci silný trh práce. Nezamestnanosť zaznamenala pokles z pôvodných 3,7 % na súčasných 3,5 %, čo prakticky signalizuje plnú zamestnanosť v USA. Platy medzimesačne vzrástli o očakávaných 0,3 %. Počas septembra počet novo vytvorených pracovných miest dosiahol úroveň 263-tisíc, napriek tomu, že pôvodné očakávania boli 248-tisíc. Americká ekonomika tak vyprodukovala približne o 15-tisíc pracovných miest viac ako sa čakalo. Všetky tieto dáta naznačujú, že domáca spotreba bude zatiaľ aj naďalej silná. Keď ľudia majú peniaze a majú čo míňať, spôsobí to tlak na zvýšenie cien. Úloha centrálnej banky sa tak môže opäť skomplikovať. Bude musieť viac zakročiť, aby chladila ekonomiku a zrazila infláciu. Takýmto krokom je prirodzene ďalšie zvyšovanie sadzieb. Do konca roka by sa sadzby v USA mali zo súčasných 3,25 % dostať na minimálne 4 %. Výsledkom toho bude spomalenie ekonomiky a znižovanie cien aktív.





Musk chce z Twitteru urobiť západný WeChat?

Obnovená dohoda Elona Muska o nákupe Twitteru v hodnote 44 miliárd dolárov vyvolala novú diskusiu o tom, čo miliardár urobí s touto firmou, ak ju nakoniec bude vlastniť. V utorok Musk tweetoval, že kúpa Twitteru je „urýchľovačom k vytvoreniu aplikácie na všetko“. Bližšie podrobnosti neuviedol. Musk môže naznačovať takzvané „super aplikácie“, ktoré sú populárne v Číne a iných častiach Ázie a propagované čínskym technologickým gigantom Tencent. Super aplikácie je termín, ktorý popisuje aplikáciu, ktorá často funguje ako jednotné kontaktné miesto pre všetky vaše mobilné potreby. Môžete si napríklad objednať taxík alebo jedlo prostredníctvom aplikácie a súčasne vykonávať platby a posielať správy. To eliminuje potrebu mať viacero aplikácií pre rôzne funkcie. Čínska aplikácia WeChat, ktorú prevádzkuje Tencent, je najväčšia super aplikácia na svete s viac ako miliardou používateľov. V službe WeChat môžu používatelia posielať správy ľuďom, vykonávať mobilné bankovníctvo, platiť za nákupy na internete online, či prostredníctvom čiarového kódu platiť v obchode jeho naskenovaním, hrať hry, uverejňovať videá, nakupovať online, privolať si auto a mnoho ďalších vecí. Keď Musk hovorí o „aplikácii pre všetko“, mohol by narážať práve na WeChat. Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla už predtým vyjadril obdiv k WeChat a označil túto aplikáciu za skvelú. Musk povedal, že mimo Číny neexistuje žiadny ekvivalent WeChat. Taktiež zdôrazňoval, že chce, aby Twitter používala aspoň miliarda ľudí (pričom dnes ho využíva 237,8 milióna). Akcie Twitteru za jeden jediný deň vzrástli o viac ako 22 %.





Inflácia v USA

Nový týždeň prinesie predovšetkým dáta inflácie z USA, ktorá by mala poklesnúť z predošlých 8,3 % na 8,1 %. Je to veľmi dôležitý indikátor pre centrálnu banku, že jej agresívna menová politika začína prinášať ovocie v podobe poklesu cenovej hladiny. Ak by sa tak nestalo, ostáva v hre ďalší agresívnejší rast sadzieb. Taktiež sa očakávajú dáta maloobchodných tržieb za september, ktoré by mali vzrásť o 0,1 % a naznačia tak aktuálny vývoj spotrebiteľského sentimentu.