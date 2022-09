Tlak v plynovode Nord Stream 2 prudko klesol

včera 16:03 -

Tlak v nepoužívanom plynovode Nord Stream 2 počas noci prudko klesol. Príčina je zatiaľ neznáma. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nemecké úrady sa snažia zistiť, čo spôsobilo prudký pokles tlaku v nefunkčnom plynovode Nord Stream 2. Hovorca prevádzkovateľa plynovodu uviedol, že príčinou môže byť únik plynu.

Tlak v podmorskom plynovode v noci na pondelok klesol na 7 barov z 300 barov.

Plynovod vedúci po dne Baltského mora, ktorý sa po dokončení nikdy nedostal do prevádzky, mal zdvojnásobiť dodávky plynu z Ruska do Nemecka. Po jeho dokončení sa doň napumpovalo 300 miliónov kubických metrov (m3) plynu. Berlín tesne pred ruským útokom na Ukrajinu zastavil proces schvaľovania plynovodu.

Od začiatku vojny na Ukrajine sa spor o dodávky ruských energií vyostril. Moskva obmedzila dodávky plynu a tlačila na Nemecko, aby spustilo Nord Stream 2.

"Aktuálne sme v kontakte s príslušnými orgánmi, aby sme vyjasnili situáciu. Zatiaľ stále nemáme jasno o príčinách ani presných faktoch," uviedlo spolkové ministerstvo hospodárstva.

Švajčiarsky prevádzkovateľ plynovodu, ktorý je v likvidácii, uviedol, že o situácii informoval relevantné úrady a že k úniku, ak ten je príčinou poklesu tlaku, neprišlo na koncovom bode v severonemeckom Lubmine. "Ak by to bolo v Lubmine, počuli by ste o tom."

Ruský plynárenský koncern Gazprom na otázky týkajúce sa tlaku v Nord Stream 2 neodpovedal a odkázal na prevádzkovateľa plynovodu.