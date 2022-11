Súkromné meny: Peniaze neboli vždy výtvorom vlády

Zdroj: oPeniazoch/AIER

Foto: getty images

dnes 0:51 -

Investičný poradca a zástanca bitcoinu nedávno na Twitteri uviedol, že „po väčšinu ľudskej histórie“ „oddelenie peňazí od štátu bolo normou, aj keď štát razil na mince tvár svojho vládcu“. Po tweete nasledovalo niekoľko silných nesúhlasov ale aj určitá silná podpora. Najkategorickejšia kritika tvrdila: "Peniaze sú a vždy boli výtvorom vlády." O niečo miernejšie hlasy tvrdili, že „súkromné peniaze boli len zriedka hlavným prostriedkom výmeny“. Tak ako to bolo?



Najprv si ujasnime pojem „peniaze“. V prípade definície tak, ako to zvyčajne robia ekonómovia, teda že ide o akékoľvek „bežne akceptované prostriedky výmeny“, vrátane bankových vkladov a iných prostriedkov platby prevodom na účet, tvrdenie, že súkromné peniaze boli zriedkavé, je zjavne nesprávne.



Peniaze poskytované štátom, väčšinou vo forme papierovej meny vydanej centrálnymi bankami a menovými radami, predstavujú malý podiel na peňažných zostatkoch, ktoré dnes verejnosť drží. Vo Švédsku je papierová mena vydaná vládou zriedkavo viditeľná a môže byť úplne zrušená. V Spojených štátoch tvoria 90 percent peňazí držaných verejnosťou (merané menovým agregátom M2) súkromne emitované bankové vklady. Bankovky Federálneho rezervného systému a mince štátnej pokladnice spolu tvoria len asi 10 percent M2 pre samotnú ekonomiku USA



Predpokladajme, že tí, ktorí tvrdia, že „súkromné peniaze“ boli zriedkavosťou, chcú povedať, že súkromná mena, obehové alebo osobné platobné médiá boli zriedkavé. Ani toto tvrdenie však nie je správne. Rozsiahlejší popis historických súkromných mien naznačuje, do akej miery prevládali. Cieľom nie je argumentovať na základe historickej prevahy rôznych súkromne vydaných mien, že boli najlepšími zo všetkých realizovateľných peňazí, len dokázať, že sa používali vo väčšej miere, ako sa často uvádza.



Mušle a korálky bežne slúžili ako peniaze alebo v prehistorických spoločnostiach. Pokiaľ vieme, boli zhromaždené alebo vyrobené nezávisle od vlády. Neniesli žiadne znaky suverenity. Archeológovia odkryli množstvo druhov paleolitických peňazí: wampum (navlečené korálky vyrobené z mušlí) a kožušiny medzi domorodcami zo Severnej Ameriky, lastúry kauri v Afrike a Ázii, zvieracie zuby v Španielsku, korálky z mamutej slonoviny v Rusku.



V Európe a na Blízkom východe v dobe bronzovej slúžili neoficiálne kusy kovu (striebro a bronz) ako obehové peniaze dlho predtým, ako sa začalo s razením mincí. „Hacksilver“ kusy , ktoré slúžili ako platidlo, boli nepravidelne tvarované a nerazené kusy striebra štandardnej hmotnosti. Pasáž v Starom zákone (1. Mojžišova 23:16) hovorí o tom, že Abrahám zaplatil Efronovi „štyristo šekelov striebra, bežné peniaze u obchodníka“. Bola to obchodná komunita, a nie vláda, kto určil štandard. Šekel bol váhovou jednotkou, nie mincou. V Babylonii, hoci centralizované chrámy zohrávali dôležitú úlohu pri prideľovaní tovaru a poskytovaní úverov, striebro a jačmeň ocenené podľa hmotnosti slúžili ako bežné platobné prostriedky pre veľké a malé transakcie.



Niektoré z najstarších známych mincí sa objavili v starovekej civilizácii Lýdia, ktorá sa nachádza na území dnešného Turecka, počas 7. storočia pred Kristom. Dôkazy nie sú úplne definitívne (medzi numizmatickými historikmi sa o tom vedú debaty), ale naznačujú, že mnohí z prvých lýdskych mincovníkov boli súkromné strany. Vyrábali mince na osvedčovanie hmotnosti a rýdzosti drahého kovu ako službu obchodníkom, ktorí sa chceli vyhnúť potrebe opakovaného váženia a skúšania. Francúzsky numizmatický historik Ernest Babelon (1897, s. 91-92) poznamenal, že „individuálna a súkromná záruka“ na kusy drahých kovov všade predchádzala záruke štátu „v historickom a prirodzenom vývoji peňažnej invencie“. Dodal: „Je to dobrá povesť bohatého obchodníka, ktorá na trhu ocení ingoty nesúce jeho meno alebo emblém.“







Klasická antika bola pre štátne monopoly na produkciu peňazí prekážkou. Starovekí vládcovia od gréckych mestských štátov až po Rímsku ríšu, ktorí hľadali využiteľný zdroj príjmov, si dali legálny monopol na podnikanie tým, že postavili mimo zákon súkromné razby. S decentralizáciou a oslabením politickej autority po úpadku západnej Rímskej ríše sa súkromné razenie mincí vrátilo do západnej Európy. Kto mal zlato v držbe, prisľúbil si právo premeniť ho na peniaze, nahradzujúc ako záruku verejnosť, jeho vlastné meno ako meno cisára. Aj v stredovekej Indii boli razené strieborné mince „súkromnými agentúrami“.

Posilnenie národných štátov prinieslo späť vládne mincovne. Neskorou výnimkou bol rozkvet súkromných mincovní počas troch amerických zlatých horúčok v 19. storočí. Panovníci zavolali a znehodnotili vládou vydané mince, aby získali príjmy, čím sa stali mince nedôveryhodné ako prostriedok výmeny a nespoľahlivé ako zúčtovacie jednotky. Do roku 1200 n. l. sa talianski obchodníci obrátili na bankové účty, ako prostriedok proti zlým vládnym minciam. Banky denominovali prevoditeľné zostatky na účtoch v neznehodnotených jednotkách čistého striebra („ghost money“). Bankovky sa neskôr vyvinuli v Taliansku a Anglicku z pohľadávok súkromných bánk v papierovej forme. Vkladové nároky v prispôsobených sumách, ktoré by mohli byť potvrdené tretej strane, premenené na pohľadávky voči banke (nie na žiadny konkrétny účet) v okrúhlych číslach splatných doručiteľovi na požiadanie. V Londýne boli zlatníci-bankári nápomocní pri popularizácii bankoviek koncom 17. storočia. Bankovky sa stali hlavným prostriedkom výmeny v britskej a americkej ekonomike od roku 1850.



Národné mincovne tiež nedokázali poskytnúť dobré peniaze vo forme mincí nízkej hodnoty. Ako uvádza Akinobu Kuroda vo svojej nedávnej Globálnej histórii peňazí : „Už od rozpadu Rímskej ríše... sa štáty v západnej Európe zdráhali raziť mince zo základných kovov. Len ich razba spôsobila vysoké náklady s malým ziskom pre úrady.“ Kuroda poznamenáva, že „súkromné miestne žetóny boli v Anglicku v populárnom obehu od konca 18. storočia do začiatku 19. storočia“. Ázijské krajiny mali podobné problémy a podobné súkromné riešenia. Súkromné mince kolovali vo veľkom prístavnom meste Quanzhou v Číne v roku 1606. Keď sa ich mestský magistrát pokúsil zakázať, obchodníci protestovali a zákaz bol zrušený. Začiatkom 20. storočia v Indočíne súkromné strany razili žetóny zinku, aby zmiernili nedostatok mincí nízkej hodnoty.



Súkromne vydávané bankovky a žetónové mince boli teda do roku 1900 dominantným prostriedkom výmeny v komerčne vyspelých krajinách. Bank of England mala zbytočné vládne privilégiá, ale pred prvou svetovou vojnou bola stále súkromne riadená. Pracovníci dostávali plat v podobe obálok naplnených bankovkami. Bankovky nahradili mince tam, kde sa ich nominálne hodnoty prekrývali. V pomýlenej snahe obmedziť presun zakázali niektoré vlády súkromné bankovky pod určitú sumu. Adopcia bankoviek sa rozšírila s rozvetvením retailových komerčných bánk, ktorým verejnosť dôverovala.



Nahradzovanie mincí bankovkami prebiehalo v rôznych krajinách rôznym tempom. Napríklad vo Švajčiarsku tvorili mince ešte v roku 1850 asi 87 percent peňazí držaných verejnosťou (M1), ale do roku 1906 v režime slobodného bankovníctva klesli na približne 7 percent. Kuroda uvádza, že v Číne „od 19. storočia do začiatku 20. storočia sa stali populárnymi rôzne súkromne vydávané domáce bankovky“.

So súkromnými bankovkami sa stále stretneme v Škótsku, Severnom Írsku, Hongkongu a Macau, kde ešte neboli zakázané ani zdanené. Inde centrálne banky udržiavajú legálne monopoly na papierovú menu a mince. Ale určite nie preto, že mena bola vždy alebo dokonca za normálnych okolností výtvorom vlády.