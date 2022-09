Ochrana pred infláciou: Prečo neinvestovať všetky úspory

Zdroj: Swiss Life Select

dnes 12:49

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov? Odpoveď hľadal Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Pripomeňme si, že rast inflácie nad úroveň, na akú sme boli roky zvyknutí, začal v máji 2021. Ešte v to leto pokorila medziročná inflácia hranicu 4 % a koncom roka sa inflácia s úrovňou 8 % dostala už aj do večerných správ. S nástupom tohto roka jej rast iba pokračoval a stal sa bežnou súčasťou spravodajstva. Spolu s ňou aj rady, ako pred ňou ochrániť úspory. Viacerí radia presunúť úspory na investičné účty.

Ako by ste však na tom boli v prípade, že by ste zmieňované rady poslúchli a investovali všetky svoje úspory napríklad na prelome rokov? V prvom rade si treba uvedomiť, že úspory boli v tom čase infláciou už znehodnotené.

Ak by ste investovali v januári, hodnota investície by vám do augusta klesla o 12,5 %. Ak vo februári, tak by bol prepad síce nižší, ale stále by to bolo -7,6 %. Marcovým začiatkom investície by to bolo o dosť lepšie, avšak stále so stratou 2,5 % a aprílový začiatok by priniesol opäť stratu 7,6 %. K týmto poklesom treba pripočítať ešte infláciu. V porovnaní s výnosom v banke ide o výrazné rozdiely.

Znamená to, že investovanie sa neoplatí? Nie, práve naopak. Dôležitejšie ako inšpirovanie sa všeobecnými radami je mať vlastný finančný plán s dostatočnou rezervou a až potom sa môžete obzerať po investíciách. Pamätajte, že tie majú zmysel, len ak o nich uvažujete v dlhodobom horizonte.

V dostatočne dlhom čase totiž nie sú dôležité krátkodobé zmeny, ale celkový výsledok. V tomto prípade skrátka platí, že je dôležité dobehnúť do cieľa maratónu a nezáleží na tom, či ste sa počas neho niekde zastavili alebo sa vrátili po vyzutú tenisku.

Investície majú v živote človeka miesto pri strednodobých a dlhodobých finančných cieľoch. Bankové produkty majú zase v rámci finančného plánovania svoje miesto pri krátkodobých cieľoch. V banke treba mať peniaze, ktoré sú určené ako železná rezerva napríklad pre prípad výpadku príjmu. Dlhodobé ciele majú za úlohu udržať kúpnu silu peňazí, čo je zase nad sily bankových vkladov.

Prečo neinvestovať všetky úspory

· Minulú infláciu neporazíte novou investíciou. Iba ak by vám vyšla špekulácia, ktorá však okrem zisku vie priniesť aj stratu celého vkladu.

· Nečakajte od investície zázraky na počkanie. V krátkodobom horizonte sa výnosy pohybujú v podstatne väčšom intervale ako pri dlhodobom horizonte. Napríklad bežné výnosy rok trvajúcej investície sú od -47 % do + 53 %, kým výnosy desaťročnej investície sú od -7,5 % do +15,7 %.

· Majte finančnú rezervu uloženú tak, aby ste sa mohli spoľahnúť, že ňou uhradíte bežné výdavky počas jedného až troch mesiacov. Úspory nad túto hranicu môžu tvoriť investíciu.

· Nehľadajte najvýnosnejšie riešenia. Začnite najprv dostatočnou diverzifikáciou a regulovanými finančnými nástrojmi.

· Neinvestujte jednorazovo. Postupným investovaním rozložíte investičné riziko cez priemerovanie nákupnej ceny.

Ak neviete, ako začať, začnite aspoň konzultáciou s nezávislým finančným sprostredkovateľov, ktorý má oprávnenie na poskytovanie služieb v sektore kapitálového trhu. Ich zoznam je k dispozícii na stránkach Národnej banky Slovenska.

Právne upozornenie: Predmetné informácie nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Swiss Life Select Slovensko, a. s. nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosy z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.