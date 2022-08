Zima bude pre Európu náročná

Zdroj: across

Foto: shutterstock;Kansascityfed

dnes 8:00 -

Vysoké ceny energií likvidujú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu

To, čo bolo kedysi nepredstaviteľné, je teraz takmer istotou. Európa bude túto zimu čeliť veľkému poklesu ekonomickej aktivity, pretože nebude mať dostatok energie na chod ekonomiky v takom rozsahu, ako tomu bolo minulé roky. Keďže Európa prerušuje svoje väzby na ruský plyn, súčasný nedostatok energie sa odráža vo vysokých cenách zemného plynu - ceny sú ekvivalentné úrovni 350 USD za barel ropy. Jednoročné ceny elektriny v Nemecku a vo Francúzsku sú približne desaťkrát vyššie než normálne, a to aj pri vážnych opatreniach na obmedzenie dopytu.



Zatiaľ čo zvyšovanie úrokových sadzieb je správnym nástrojom na riešenie príliš silného dopytu v USA, pravdepodobne nie je dostatočným nástrojom pre Európu, kde skutočný ponukový šok obmedzuje produkciu. Namiesto toho bude potrebné presadzovať prideľovanie energií a obmedzenie energeticky náročných odvetví. To, do akej miery fiškálne stimulovať zasiahnuté odvetvia a neutiahnuť príliš úrokové sadzby, nie je ani zďaleka zrejmé. Inflácia bude naďalej vysoká, aj keď sa ekonomika zníži.



Keď sa pozrieme za túto zimu, vplyv štrukturálne vyšších cien energií na európske hospodárstvo môže byť významný. Nemecká ekonomika, roky podporovaná jej vysoko konkurenčným, energeticky náročným priemyselným sektorom, bude akútne napätá. Podobne ako Brexit, tento šok spôsobí slabší sekulárny rast, vyššiu úroveň inflácie a tlak na pokles meny v priebehu času.



Graf: Cena zemného plynu vyjadrená v ropných ekvivalentoch - dnes by boli lacnejšie ropné elektrárne ako tie plynové



zdroj: Bridgewater

Čo prinesie zasadnutie centrálnych bankárov v Jackson Hole?

Predstavitelia Federálneho rezervného systému (Fed) zamierili tento týždeň do Jackson Hole na každoročné trojdňové sympózium v Kansas City spolu s niektorými poprednými svetovými ekonómami a centrálnymi bankármi. Konferencia by mohla byť najdôležitejšou hospodársko-politickou udalosťou roka, pretože investori sa obracajú na predsedu Fedu Jaya Powella, aby objasnil svoje očakávania na niekoľko nasledujúcich mesiacov a pre rok 2023 verejnosti.



Fed v posledných mesiacoch realizoval agresívnu politiku zvyšovania sadzieb, pričom od marca zvýšili úrokové sadzby o neuveriteľných 2,25 %, aby sa pokúsili dostať pod kontrolu neskrotnú infláciu.



Teraz musia predstavitelia Fedu zvládnuť chúlostivú úlohu, kedy ustúpiť od tohto super veľkého zvyšovania sadzieb bez toho, aby vyslali neúmyselný signál, že boj o infláciu sa končí. A musia určiť, o koľko ďalej zvyšovať sadzby, aby udržali ceny na uzde bez toho, aby sa ekonomika dostala do recesie.

Fed v posledných dňoch zdôraznil, že majú pred sebou ešte dlhú cestu a naďalej varovali pred rizikom, že inflácia by sa mohla v USA zakoreniť, ak nebude rýchlo potlačená. Na druhej strane, viacerí varovali pred rizikom príliš vysokých sadzieb a uznali, že plný efekt zvyšovania úrokových sadzieb si stále razí cestu cez ekonomiku.





Jay Powell na zasadnutí v Jackson Hole

Nový týždeň prinesie čínske výsledky PMI, ktoré sú predstihovým ukazovateľom vývoja čínskeho priemyselného sektora. V stredu budú zverejnené dáta augustovej inflácie z Európy, ktoré sa očakávajú na úrovni 9,0 % vs. 8,9 % minulý mesiac. Týždeň uzavrú už tradičné výsledky z trhu práce v USA. Pre investorov bude dôležité či dochádza k spomaleniu vytvárania nových pracovných miest, aká je miera nezamestnanosti a rýchlosť rastu platov. Očakáva sa, že ekonomika Spojených štátov vytvorila v auguste 290 000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti ostane na 3,5 %.