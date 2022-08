Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 32. týždni 2022:Frankfurt nad Mohanom 8. augusta - Európska centrálna banka (ECB) investovala v období od začiatku júna do konca júla 17 miliárd eur na talianskych, španielskych a gréckych dlhopisových trhoch. Zároveň umožnila jej portfóliu nemeckého, holandského a francúzskeho dlhu klesnúť o niečo viac. ECB v marci ukončila program nákupu dlhopisov eurozóny z obdobia pandémie ochorenia COVID-19 a teraz sa sústreďuje na reinvestície splatných dlhopisov do slabších členov bloku.Moskva 9. augusta - Dodávky ruskej ropy cez územie Ukrajiny do troch krajín Európskej únie boli zastavené. Oznámil to v utorok ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť, ktorý ako dôvod uviedol, že pre sankcie voči Rusku nebolo možné spracovať platby za tranzit. Transnefť informoval, že "4. augusta sa zastavili dodávky ropy z Ruska cez územie Ukrajiny", s tým, že to zasiahlo dodávky do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Podľa Transnefti spoločnosť zaplatila za tranzit ropy na august ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta 22. júla. Peniaze sa však 28. júla vrátili, keďže platbu sa v dôsledku sankcií Európskej únie voči Rusku nepodarilo zrealizovať.

V priebehu týždňa sa tento problém vyriešil a ruská ropa začala opäť postupne tiecť na Slovensko, do Maďarska aj Česka.Brusel 9. augusta - Plán Európskej únie (EÚ) na zníženie spotreby plynu v celom bloku o 15 % v snahe vyrovnať sa s redukciou jeho dodávok a s krízou cien energií v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine vstúpil v utorok do platnosti. Členské štáty EÚ sa dohodli na dobrovoľnom obmedzení spotreby zemného plynu v období od augusta do marca 2023 pred dvoma týždňami. V pondelok (8.8.) bolo usmernenie zverejnené v oficiálnom vestníku bloku s tým, že od utorka nadobúda platnosť.Washington 9. augusta - Americký prezident Joe Biden v utorok podpísal prelomový zákon o dotáciách vo výške 52,7 miliardy USD na podporu výroby a výskum polovodičov v USA. Cieľom Chips and Science Act je zvýšiť konkurencieschopnosť USA voči Číne v tejto oblasti.Washington 10. augusta - Medziročná miera inflácie v USA sa v júli spomalila na 8,5 % z júnových 9,1 %. Ukázali to v stredu údaje amerického ministerstva práce. Ekonómovia pritom odhadovali, že júlová miera inflácie klesne menej, na 8,7 % z júnového 40-ročného maxima. K väčšiemu ako očakávanému spomaleniu inflácie prispelo najmä výrazné zníženie cien benzínu.Londýn/New York 10. augusta - Zahraniční veritelia Ukrajiny podporili jej žiadosť o dvojročné zmrazenie platieb z dlhopisov v hodnote takmer 20 miliárd USD . Vyplýva to zo stredajších hlásení regulačným úradom. Tento krok umožní vojnou zničenej krajine vyhnúť sa nesplácaniu dlhu. Držitelia dlhopisov súhlasili s odložením úrokových a kapitálových platieb v prípade 13 ukrajinských štátnych dlhopisov so splatnosťou medzi rokmi 2022 a 2033.Brusel 11. augusta - Členské štáty Európskej únie (EÚ) už nemôžu dovážať uhlie z Ruska. O polnoci zo stredy na štvrtok sa totiž skončilo prechodné obdobie a začalo platiť embargo na jeho import. Embargo bolo súčasťou piateho balíka sankcií schváleného v apríli a plne vstúpilo do platnosti od štvrtka. Členské štáty EÚ sa dohodli na prechodnom období v dĺžke 120 dní, aby sa firmy z odvetvia mohli na to pripraviť.Kyjev 13. augusta - Ratingové agentúry S&P Global Ratings aj Fitch Ratings v piatok (12. 8.) znížili rating Ukrajiny v cudzej mene s tým, že považujú reštrukturalizáciu dlhu krajiny za ohrozenú. Väčšina majiteľov ukrajinských dlhopisov tento týždeň súhlasila s odložením splátok dlhu o dva roky.

S&P v piatok znížila rating vojnou zničenej krajiny z CC na SD (selective default) alebo selektívne zlyhanie. Fitch ju nasledovala a znížila Ukrajine známku z C na RD (restricted default) alebo obmedzené zlyhanie, pretože odklad splátok dlhu považuje za dokončenie výmeny dlhu v núdzi.