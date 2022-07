Ceny ropy v piatok opäť vzrástli

dnes 8:01 -

Ceny ropy na konci týždňa opäť rastú po poklese v predchádzajúcich dňoch. Dôvodom je nedostatočná ponuka na fyzickom trhu a geopolitické napätie, čo vykompenzovalo oslabenie dopytu v USA.

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v piatok o 7.18 h SELČ predával po 97,34 USD (95,44 eura). To bolo o 99 centov alebo 1,03 USD viac v porovnaní so štvrtkovým (21. 7.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 7.22 h SELČ predával so ziskom 1,17 USD alebo 1,13 % po 105,03 USD za barel.

"Na ekonomickom fronte je situácia stále negatívna, ale stále máme štrukturálny nedostatok okamžitých dodávok ropy," uviedol partner firmy SPI Asset Management Stephen Innes. Ceny aktuálne podľa neho podporuje aj geopolitické napätie, pričom investori už netrpezlivo očakávajú budúcotýždňové rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách.

Očakáva sa, že Fed na budúci týždeň zvýši svoj kľúčový úrok o 75 bázických bodov. V tejto situácii budú podľa Innesa dôležité vyhliadky ďalšieho smerovania menovej politiky. Akýkoľvek signály, že Fed chce spomaliť tempo sprísňovania, by boli pozitívnymi pre globálny rast, dodal Innes.