Kurz eura v pondelok klesol

Spoločná európska mena euro v pondelok opäť klesla smerom k parite voči doláru po začiatku údržby a 10-dňovej odstávky najväčšieho plynovodu z Ruska do Európy - Nord Stream 1. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Investori sa obávajú, že odstávka môže byť predĺžená na neurčito v dôsledku sankcií Západu proti Rusku za vojnu na Ukrajine. To by ešte viac znížilo dodávky plynu do Európy pred zimnou sezónou a uvrhlo hospodárstvo eurozóny do recesie.

Kurz eura v pondelok dopoludnia klesol o 0,8 % na 1,0107 USD/EUR po širokých ziskoch dolára, keďže investorov zachvátila averzia voči riziku.

V piatok (8.7.) sa pritom euro nakrátko prepadlo tesnejšie k hranici parity, keď dosiahlo 1,0072 USD/EUR po zverejnení júnových údajov o vývoji miezd v USA, ktoré boli lepšie, než sa čakalo.