Prečo je medvedí trh dôležitý

Zdroj: irrelevantinvestor;awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:09 -

Je to jedno z prísloví, ktorý sa používa na vysvetlenie, prečo v moderných časoch ľudia z Wall Street nazývajú niekoho, kto predáva akciu a očakáva, že jej cena klesne, „medveďom“. Z toho vyplýva, že trh, na ktorom hodnota cenných papierov alebo komodít neustále klesá, je známy ako „medvedí trh“, niečo čo práve teraz zažívajú americké akcie. Opakom, keď aktíva v priebehu času neustále rastú, je „býčí trh“.



Hypotéza efektívneho trhu tvrdí, že ceny akcií sú racionálne v tom, že sú vždy spravodlivo ocenené na základe dostupných informácií. Ale keď dôjde k veľkým výkyvom na akciovom trhu, je ťažké odolať používaniu emotívnejších výrazov ako „býci“ a „medvede“, ktoré pripomínajú zvieratá v investovaní.



Ako teda viete, že ste na medveďom trhu?



Komisia pre kontrolu cenných papierov a burzy definuje medvedí trh ako obdobie najmenej dvoch mesiacov, keď široký trh – meraný indexom, ako je S&P 500 – klesne o 20 % alebo viac. Keď stúpne o 20 % alebo viac počas dvoch mesiacov alebo dlhšie, ide o býčí trh. Index Standard & Poor's 500, ktorý zahŕňa väčšinu najznámejších amerických spoločností, od svojho vrcholu 3. januára 2022 klesol o približne 24 %.



Nie každý toto pravidlo dvoch mesiacov striktne dodržiava. Napríklad v marci 2020, keď sa index S&P 500 v priebehu niekoľkých týždňov prepadol o 34 % v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19, mnohí analytici ho stále nazývali „medvedím trhom“. Miernejšou formou medvedieho trhu je „korekcia“. Počas korekcie ceny klesnú o 10 % až 20 % oproti predchádzajúcemu vrcholu.



Niektorí analytici odhadujú, že v indexe S&P 500 bolo od roku 1928 okolo 26 medvedích trhov, s výnimkou toho, ktorý sa začal v roku 2022. Priemerná dĺžka bola 289 dní s poklesom približne o 36 %. Najdlhší bol v rokoch 1973-74 a trval 630 dní. Naopak býčích trhov bolo menej, v tom období 24 . Majú tendenciu trvať oveľa dlhšie, často aj niekoľko rokov.







Medvedí trh môže signalizovať blížiacu sa recesiu, hoci to nie je dokonalá korelácia. Od druhej svetovej vojny existovali tri medvedie trhy, z celkového počtu 12, ktoré nepredchádzali recesii.



Medvedí trh je zlou správou pre každého, kto investuje do akcií, či už ide o priamy podiel v spoločnosti alebo fondoch. Dopad je obzvlášť tvrdý na čerstvých dôchodcov, ktorým sa ich nasporené sumy zmenšujú práve vtedy, keď z nich potrebujú začať vyberať.



Okrem toho, vstup na medvedí trh môže mať psychologický dopad na investorov, čím sa vytvára bludný kruh. Vnímanie medvedieho trhu má tendenciu podnecovať investorov k ešte väčšiemu predaju, čím sa ceny tlačia ďalej smerom dole a predlžujú sa útrapy.



Počas každého medvedieho trhu existujú tri typy investorov.

Prvý typ investora vždy hľadá známky dna. Hovorí si veci ako „Vylievajú dieťa spolu s vodou z vaničky." Alebo „Pozri, ako veľmi sme klesli, už nie sú žiadni predajcovia.” Pre túto prvú skupinu je nádej rastu večná.



Druhá skupina si vždy myslí, že pokles bude pokračovať a je presvedčená, že každá rally je na medveďom trhu iná. Vždy hľadajú možnosti kapitulácie. Akcie môžu byť v poklese o 30 % a potom môžu klesnúť o 5 % v deň, keď je 95 % objemu smerom nadol, a budú tvrdiť, že „toto je všetko v poriadku. Treba vidieť skutočný strach." No, dobre.



Potom tretia skupina prechádza tam a späť medzi predchádzajúcimi dvoma. Nádeje v dňoch rastu sa striedajú so skľúčenosťou v dňoch poklesu.

Všetky tri skupiny hľadajú indície, kam sa bude trh ďalej uberať a hľadajú nápovedu. Napríklad na sociálnych sieťach, medzi tweetmi odborníkov. Nedávno si mohli prečítať, že viac ako 90 % akcií v indexe S&P 500 zaznamenalo pokles. „Je to piatykrát za posledných 7 dní. Od roku 1928 bolo presne 0 precedensov. Toto je najprekvapivejšia ukážka výpredaja v histórii.“



Ukazuje sa, že ľudia sa boja, keď sa boja aj ostatní. Podľa agentúry Bloomberg „Hedžové fondy sledované spoločnosťou Goldman Sachs Group Inc. v pondelok už siedmy deň po sebe sa zbavovali amerických akcií, pričom predaj v dolároch za posledné dve seansy explodoval na úrovne, ktoré neboli zaznamenané, odkedy hlavný maklér firmy začal sledovať údaje v apríli roku 2008."



A pokračovalo to ďalej. Takmer 40 % akcií v indexe S&P 500 uzavrelo na 52-týždňovom minime, čo je jedno z najvyšších hodnôt aké mnohí za celý život videli. Výplachy neznamenajú dno, o tom, že prepad vrcholí, nevieme, až potom. Maximálny pesimizmus sa tiež nemusí zhodovať s dnom akcií.

Panický predaj je dobrá vec, keď hľadáte dno, ale to ešte neznamená, že sa aj skutočne blíži.

Možno je upokojujúce vedieť, že medvedie trhy sa raz skončia, aj keď neviete, kedy to bude. Dokazuje to pohľad na každý medvedí trh od 2. svetovej vojny spolu s počtom mesiacov, počas ktorých trvali od vrcholu po dno, a ako dlho trvalo, kým sa investorom vrátili peniaze.





Priemerný medvedí trh trval rok a potom trvalo takmer ďalšie dva roky, kým sa dostal do rovnováhy. Ale je tu aj iný spôsob, ako sa na to pozerať. Keď nastali tieto vrcholy, nikto s istotou nevedel, že trh klesne o 20 % a prejde na medvedí. Nikto nevedel s istotou, že sa to stane ani tentokrát. Teraz, keď sme na medveďom trhu, môžeme si položiť inú otázku: ako dlho ešte trvajú medvedie trhy, keď už akcie klesli o 20 %?

Opäť pohľad do histórie, ako dlho trvalo, kým trh dosiahol 20 % prah prepadu a ako dlho trvalo, kým dosiahol dno.







Dobrou správou je, že dosiahnutie 20 % strát zvyčajne trvá oveľa dlhšie ako dno, čo dáva zmysel, keď si uvedomíte, že nie každý medvedí trh ide do extrémov. Najlepším scenárom pre medvedí trh by boli poklesy v rokoch 1948-49 a 1957, ktoré zasiahli 20 % straty a okamžite dosiahli dno. Dobrou správou je, že 7 z posledných 12 medvedích trhov dosiahlo dno za 46 dní alebo menej po prekročení 20 % úrovne. A 5 z 12 skončilo za mesiac alebo menej.

Na druhej strane boli roky 1973-74, kedy trvalo 10 mesiacov, kým sa medvedí trh prepracoval na dno. Krach v rokoch 2000-2002 trval takmer 19 mesiacov až do najnižšej úrovne. V roku 2009 bolo dosiahnuté dno o 8 mesiacov. Ako vždy môžete nájsť historické údaje, vďaka ktorým budete mať zo súčasnej situácie lepší alebo horší pocit.



Nikto nevie, ako dlho tento medvedí trh potrvá a ako dlho bude trvať, kým sa dostane späť na nové historické maximá. Mnohí sú presvedčení, že tieto nové maximá v určitom bode prídu znova. Ak by tomu tak nebolo, potom aký zmysel by malo investovať?