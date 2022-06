Pelješacký most otvoria 26. júla

dnes 16:31 -

Pelješacký most sa otvorí 26. júla, citovali v minulom týždni chorvátske médiá ministra dopravy a infraštruktúry Olega Butkoviča.

Most dlhý 2,4 kilometra spája polostrov Pelješac so zvyškom krajiny a uľahčí cestovanie na juh Chorvátska, napríklad do Dubrovníka. V súčasnosti totiž cestujúci musia prejsť cez Bosnu a Hercegovinu, ktorá rozdeľuje Chorvátsko na dve časti. Turisti budú môcť po otvorení mosta Bosnu obísť. Cez Pelješacký most sa dostanú na Pelješacký polostrov, a potom ďalej do južnej Dalmácie.

Most bol dostavaný po troch rokoch na konci júla 2021 a pôvodne sa mal dostať do prevádzky už koncom tohto júna. Jeho otvorenie sa však muselo odložiť pre meškanie výstavby príjazdových ciest.

Aktuálne trvá cesta autom zo Záhrebu do Dubrovníka viac než 6 hodín. Po otvorení mosta by sa mala skrátiť približne o 2 hodiny. Na rýchlejšiu cestu bez zápchy si však vodiči budú musieť počkať až do konca roka, vtedy by mal byť hotový obchvat okolo mesta Ston.

Projekt 55 metrov vysokého mosta vrátane viac než 30 kilometrov príjazdových ciest stál 550 miliónov eur, z toho 357 miliónov eur išlo z kohézneho fondu EÚ. Most postavila čínska firma China Road and Bridge Corporation (CRCB).