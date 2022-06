Ako na zhodnocovanie osobných financií: FONDY vs. KRYPTO

dnes 17:27 -

Projekt Na rovinu Online vznikol v roku 2016 za účelom vzdelávania širokej verejnosti v oblasti osobných financií. Úspešné prednášky boli realizované naprieč celým Slovenskom a prostredníctvom live streamov si ich pozrelo už viac ako 250 000 ľudí.



Zdieľanie vedomostí je súčasťou DNA projektu Na rovinu Online, práve preto sa jeho tvorcovia rozhodli rožšíriť ho o platformu podcastov. V roku 2019 vznikol podcast Na rovinu o podnikaní, ktorý je určený pre všetkých, ktorí rozmýšľajú o vlastnom podnikaní, ale boja sa urobiť prvý krok a pre podnikateľov, ktorí chcú posunúť svoj biznis o level vyššie. Moderátori si do podcastu pravidelne pozývajú skúsených podnikateľov, ktorí vybudovali úspešné firmy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Čerstvým prírastkom je podcast Na rovinu o peniazoch, v ktorom sa o peniazoch hovorí otvorene a ľudskou rečou.

Fondy vs. Krypto?

Po dlhšej odmlke fyzických prednášok sa organizátori rozhodli zorganizovať live event práve na pálčivú tému zhodnocovania osobných financií prostredníctvom investovania. Event s názvom Battle: FONDY vs. KRYPTO, ktorý sa uskutoční 8.6. o 18:00 v Spote v Sky Parku, bude interaktívna diskusia so zástupcami dvoch, na prvý pohľad protipólnych, táborov, ktorá nám zaručene prinesie jasnejší pohľad na svet kryptomien a tradičného investovania. Objasníme si, ako tieto svety fungujú, aké právne náležitosti so sebou prinášajú a čo ich spája a naopak, rozdeľuje. Eventom nás bude sprevádzať hlavný rozhodca Matej „Sajfa“ Cifra.

Členovia tímu FONDY, Zoltán Župčan z PROSIGHT Slovensko a Roman Scherhaufer, zakladateľ EIC, zástupcovia tradičného investovania, sú stálicou v investičnom svete. Ich taktika vychádza z defenzívneho prístupu a je zameraná na pravidelné nákupy akcií, indexov či ETF. Sú obozretnejší, no hneď ako zacítia príležitosť v podobe krízy, vyštartujú do protiútoku a skórujú dvojcifernými výnosmi.

Tomáš Urban zo Sparring a Juraj Forgács z Fumbi patria do tímu KRYPTO, ktorí si v posledných rokoch získali rešpekt súperov hlavne kvôli inovatívnemu prístupu, rýchlym rastom a čoraz širšiemu kádru. Ich forma kolíše, no v pravej chvíli vedia prekvapiť a zasadiť neočakávaný výnos.

Event je určený predovšetkým pre fyzických účastníkov, ktorí budú súčasťou jedného z tímov a budú môcť aktívne vstupovať do diskusie. Lístky si môžete zakúpiť prostredníctvom portálu tickpo.zoznam.sk. Počet miest je obmedzený, no pre ostatných máme dobrú správu – na platforme narovinu.online sa bude vysielať aj live stream s možnosťou interakcie cez Slido s hashtagom #narovinu.