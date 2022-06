Jún vyzerá znepokojujúco

Zdroj: MonringPorridge

Foto: TASR/AP

dnes 5:56 -

Európe sa cez víkend nepodarilo dohodnúť nové sankcie voči Rusku. Rozhovory budú pokračovať tento týždeň, ale Maďarsko sa nechce dať stopku ruskej rope, víta embargo z ktorého je Družba vypustená. Sankcie sú jedným z aspektov, kde EÚ potrebuje jednomyseľné stanovisko.



Americké akcie sa minulý týždeň vrátili späť do hry, ale máj 2022 bude aj tak mesiacom poklesu, ako mesiac, keď praskla trhová bublina. Je ľahké obviňovať centrálne banky, že nepodnikli skôr kroky na zvýšenie sadzieb v boji proti inflácii. Ich pokusy vykresľovať infláciu ako prechodnú teraz vyzerajú smiešne. Ale realita je taká, že centrálne banky mohli urobiť len málo v boji proti prudkým inflačným tlakom a inflačným šokom, ktoré sa šíria naprieč ekonomikami.

Jediné, čo teraz môžu urobiť, je ísť s prúdom a pokúsiť sa zmierniť následky inflačnej cunami: vyššie ceny surovín a komodít, vyššie náklady na dopravu, vyššie náklady na energiu, vyššie ceny výrobcov a čoskoro aj rastúce sociálne nepokoje a štrajky. Horšie ešte len príde. Budúci mesiac bude Spojené kráľovstvo fakticky zatvorené v dôsledku štrajku železničiarov. Nemecko a Francúzsko smerujú ku kríze priemyselných vzťahov, keďže odbory požadujú veľké zvýšenie miezd, čo by mohlo ešte viac rozdrviť ich už aj tak letargické ekonomiky.



Politika nie je v poriadku. V Nemecku vláda ustúpila požiadavkám na masívne zvýšenie minimálnych miezd. V Spojenom kráľovstve sa Rishi Sunak oneskorene dozvedá, že populárni kancelári získavajú popularitu rozdávaním peňazí. Pokúšať sa to vziať späť sa už nedá. V hre sú inflácia, recesia a negatívny rast. V takejto situácii nie je prekvapujúce, že pokušenie pokúsiť sa znížiť ekonomické škody spôsobené v celej Európe prudkým nárastom cien energií v dôsledku ruských sankcií stúpa. Základy pevnej a zjednotenej Európy, ktorá stojí pevne za odvážnymi Ukrajincami, je hlboká len niekoľko mikrónov. Existuje veľmi reálna šanca, že v najbližších týždňoch prasknú. Jún môže byť mesiacom, kedy sa to stane a stane sa to zjavným, čo potenciálne môže zlú situáciu dramaticky zhoršiť.



Správy z Ukrajiny nie sú dobré. Rusko má za sebou históriu zle začínajúcich vojen. Niet pochýb o tom, že Rusi nepostupujú na Ukrajine podľa svojich plánov v dôsledku chybných spravodajských informácií, korupcie FSB v hodnote 2 miliárd dolárov a nedostatku plánovania logistiky. Neskôr sa niekoľko generálov poučilo, za čo tvrdo zaplatili. Nedávne pokroky na Donbase sú stále únavné, nákladné, pomalé a úplne deštruktívne, no vojenskí komentátori, ktorí tieto veci vedia, ich opisujú ako solídne.



Ukrajinci sú po 3 mesiacoch intenzívneho konfliktu vyčerpaní. Snaha udržať ekonomiku v chode a zvládnuť zber úrody je významnou výzvou pre pracovnú silu. Zúfalo im chýbajú základné vojnové zásoby. Veľká časť pomoci, ktorú Západ prisľúbil, už bola poskytnutá, ale jednotky musia byť vycvičené, aby ju mohli použiť, keď sú nasadené v prvej línii. A mnoho zbraní sľúbených Kyjevu jednoducho nedorazilo alebo sú natoľko zastarané a opotrebované, že sú nepoužiteľné. Ukrajina teraz potrebuje modernejšie zbrane, aby jednoducho udržala líniu, ale Západ sa stále bojí eskalácie.







Kyvadlo sa prehuplo smerom k Moskve. Po počiatočnom prekvapení, zmätenosti a nedostatku vojnového plánu teraz Rusi vidia spôsob, ako vyhrať. Ak dokážu udržať ukrajinské obranné sily na mieste na líniách Donbasu, potom existuje možnosť ich obkľúčenia. A masívne propagandistické víťazstvo. Alternatívou pre Ukrajinu je ustúpiť, vzdať sa pôdy, ktorú mala za takú vysokú cenu od roku 2014, čo by bol pre Moskvu opäť masívny propagandistický prevrat.



Rusom je jedno, či Ukrajina ustúpi alebo utrpí porážku na bojisku. Všetko je to o optike a rozprávaní. Ak sa im podarí dosiahnuť víťazstvo v propagande, posilní to výzvy slabých článkov Európy na okamžité prímerie a vyjednaný mier.



Taliansko je slabý článok, pozornosť si však zaslúži aj Grécko a Maďarsko. Odkedy Putin uväznil vedenie FSB za ich ľahostajný prístup k Ukrajine, ich nástupcovia utrácajú peniaze na čiernu propagandu Ruska opatrnejšie, zameriavajú sa na talianskych politikov a hľadajú partnera pre „špeciálny vzťah“, ktorým platia už desaťročia. Berlusconi nedokázal priamo kritizovať svojho starého dobrého kamaráta Putina a dokonca v Neapole povedal: „Európa by sa mala pokúsiť presvedčiť Ukrajinu, aby akceptovala Putinove požiadavky“, a potom svoje vyhlásenie odvolal. Liga Mattea Salviniho odsúdila ruskú inváziu, ale sám Salvini v žiadnom zo svojich nevýrazných vyhlásení Putina nemenoval.



Talianske médiá ukázali, že nie sú ochotné spochybniť alebo čeliť mnohým poburujúcim vyhláseniam, ktoré Moskva šírila o svojej „špeciálnej vojenskej operácii“, zdá sa, že Putinovmu hlásnikovi Sergejovi Lavrovovi dávajú rovnakú dôveryhodnosť ako vyhláseniam z Kyjeva. Odráža to vlastníctvo médií, ich blízkosť politickým záujmom a skutočnosť, že veľká časť talianskeho establishmentu je kompromitovaná.



Talianska obchodná skupina Confindustria predpokladá 2 % zásah na taliansky HDP v dôsledku spomalenia dovozu plynu z Ruska. Až 40 % plynu v Taliansku pochádza z Ruska. Pokusy o vyjednanie nových dodávok a zdrojov budú trvať roky. Aké ľahké by bolo otvoriť plynové kohútiky. Ak sa Taliansko podvolí, čo potom zabráni Nemcom, aby ich nasledovali a využili príležitosť na opätovné získanie svojho priemyselného prvenstva pomocou ruského plynu?



Nech už sa šíria akékoľvek príbehy a naratívy o tom, že Putin je chorý, alebo o zmene režimu v Moskve, je to všetko nepravdepodobné. Ponecháva to zvyšku sveta možnosť menej oddanej Európy (ktorej ruská invázia k európskemu susedovi do značnej miery nevadí) a ruského naratívu, že bojuje obrannými akciami proti posilňujúcim sa bojovným Anglosasom.



Aj keď sú súčasné rozruchy v Európe viac-menej o energetike, tá bude pravdepodobne v júni prekonaná, keďže potravinová kríza v Severnej Afrike sa stane veľmi reálnou. Bez vývozu potravín z Ruska a Ukrajiny je hladomor do značnej miery zaručený, čo spúšťa politické otrasy a pre Európu (Grécko, Maďarsko a Taliansko) je kritické aj obnovenie utečeneckej krízy.