Spľasne globálna dlhová bublina?

Zdroj: Our Finite World

Foto: getty images

dnes 0:26 -

Od začiatkov civilizácie bola na poháňanie ekonomiky potrebná kombinácia spotreby energie a dlhu. Energie preto, lebo bez nej nie je možná akákoľvek činnosť, ktorá prispieva k HDP. Energia môže mať podobu jedla, ktorú človek zje, alebo to môže Spotreba energie na obyvateľa počas celého tohto obdobia rástla, s výnimkou období vážnych ekonomických problémov. Na začiatku bolo využívanou energiou väčšinou drevo spaľované ako palivo, v niektorých častiach sveta sa ako palivo používal aj trus zvierat. Postupne sa pridávali ďalšie druhy palív. Zvýšená spotreba energie bola mimoriadne dôležitá pre hospodársky rast za posledných 200 rokov. Ak sa pozrieme do histórie, vidíme úzky vzťah medzi celkovou spotrebou energie a celkovým svetovým HDP.





Potreba dlhu alebo nejakého iného prístupu, ktorý funguje ako mechanizmus financovania kapitálových výdavkov (napríklad predaj akcií), pochádza zo skutočnosti, že ľudia robia investície, ktoré neprinesú návratnosť po mnoho rokov. Napríklad od začiatku civilizácie ľudia pestujú plodiny. V niektorých prípadoch dochádza k oneskoreniu niekoľkých mesiacov, kým sa vyprodukuje úroda. V iných prípadoch, ako napríklad pri ovocných stromoch, môže dôjsť k oneskoreniu niekoľkých rokov, kým sa investícia vráti. Dokonca aj kúpa nehnuteľnosti, alebo vozidla jednotlivcom je v istom zmysle investíciou, ktorá sa v priebehu rokov vráti.



Keďže všetky časti ekonomiky ťažia z nižších úrokových sadzieb (možno okrem bánk a iných poskytovateľov pôžičiek), je ľahké pochopiť, prečo by nižšie úrokové sadzby mali tendenciu stimulovať nové investície a zvýšiť dopyt po komoditách. Komodity sa používajú vo veľkom množstve, ale v porovnaní s tým je ich zásoba, ktorá je k dispozícii kedykoľvek, malá. Náhle zvýšenie dopytu bude mať tendenciu zvýšiť cenu komodity, pretože množstvo dostupnej komodity bude musieť byť rozdelené medzi viac potenciálnych kupujúcich. Náhly pokles dopytu po komodite (napríklad ropa alebo pšenica) bude mať tendenciu ceny znižovať. Aktuálnym plánom centrálnych bánk je agresívne zvyšovať úrokové sadzby. Tento prístup ponechá ceny komodít pre výrobcov príliš nízke a tí budú v pokušení znížiť alebo zastaviť výrobu.



Politikov znepokojuje príliš vysoká cena potravín a paliva pre spotrebiteľov. Veritelia sa obávajú príliš nízkych úrokových sadzieb, či dokážu riadne kompenzovať stratu hodnoty svojich investícií v dôsledku inflácie. Plán, ktorý sa už realizuje v Spojených štátoch, je zvýšiť úrokové sadzby a výrazne zvrátiť kvantitatívne uvoľňovanie (QE). Niektorí ľudia to nazývajú kvantitatívne uťahovanie (QT).



Agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb a zvrátenie QE povedie k:

nižším dodávkam energie v dôsledku zníženia výroby a nedostatku nových investícií,

nižšej ponuke potravín v dôsledku nedostatočného hnojiva a prerušených zásobovacích liniek,

množstvu nesplácaných dlhov,

problémom dôchodkových systémov súvisiacich s dlhom,

klesajúcim cenám akcií.

Ekonomika je samoorganizujúci sa systém, ktorý sa správa zvláštne, keď systém nemá k dispozícii dostatok lacnej energie správnych typov. Môže to vyústiť do vojen, alebo sa vyskytnú zvláštne obmedzenia, ako napríklad to súčasné v Číne.







Ak definujeme roky s vysokou mierou inflácie ako roky s mierou inflácie 5 % alebo vyššou, že obdobie s vysokou mierou inflácie v USA zahŕňalo takmer všetky roky od roku 1969 do roku 1982. Pri použití 5 % hranice inflácie by rok 2021 nebol rokom s vysokou mierou inflácie. Miera inflácie bola nad 5 % v každom zo štyroch štvrťrokov končiacich prvým štvrťrokom 2022. Obchodné problémy súvisiace s ukrajinským konfliktom majú v poslednom čase tendenciu zvyšovať cenové tlaky. Základom týchto cenových skokov je zvýšenie cien mnohých komodít. Časť z toho predstavuje odraz od umelo nízkych cien, ktoré sa začali koncom roka 2014, pravdepodobne v súvislosti s ukončením amerického QE3. Tieto ceny boli pre výrobcov príliš nízke. Ceny uhlia a zemného plynu tiež museli vzrásť v dôsledku vyčerpania a predchádzajúcich nízkych cien. Ceny potravín tiež rýchlo rastú, keďže potraviny sa pestujú a prepravujú s použitím značného množstva fosílnych palív.



Veľkým problémom v 70. rokoch bol prudký nárast cien ropy. Teraz sa zdá, že naše problémy zvyšujú ceny ropy, zemného plynu a uhlia. V skutočnosti môže byť problémom aj jadrová energia, pretože značná časť spracovania uránu je umiestnená v Rusku. Zdá sa, akoby sme sa blížili k strate takmer všetkých dodávok energie v dôsledku konfliktu alebo vysokých cien.



Kým v sedemdesiatych rokoch existovalo mnoho riešení problému s ropou, dnes to natoľko jednoduché nie je. Výroba elektriny mohla bez problémov prejsť z ropy na uhlie alebo jadrovú energiu, čo by si vyžiadalo vybudovanie novej infraštruktúry. Dnes to má byť prechod na zelenú energiu. Ak má byť prechod na zelenú energiu úspešný, bude si v najlepšom prípade vyžadovať obrovské investície do fosílnych palív (ktoré sú čoraz nedostupnejšie) na obdobie najmenej 30 až 50 rokov. Veľmi dlhé prechodné obdobia preto, pretože dodávka energie musí zodpovedať zariadeniam, ktoré ju využívajú. Okrem toho, nové typy energie sú vo všeobecnosti len doplnkami k iným zdrojom, nie náhradami za tieto zdroje.







Typy hospodárskeho rastu v období 1960 až 1980 a v období od roku 2008 sú veľmi odlišné. V skoršom z týchto období (najmä pred rokom 1973) bolo ľahké ťažiť ropu, uhlie a zemný plyn s nízkymi nákladmi. Ceny ropy upravené o infláciu klesli pod 20 dolárov za barel. Zdalo sa, že sú dostupnejšie stále väčšie zásoby ropy. Nové stroje (vytvorené z fosílnych palív) zvýšili efektivitu pracovníkov. Ekonomika mala tendenciu sa „prehrievať“, ak by sa úrokové sadzby opakovane nezvyšovali. Hoci sa dalo očakávať, že vyššie úrokové sadzby spomalia ekonomiku, nebolo to veľmi znepokojujúce, pretože rýchly rast sa zdal byť nevyhnutný. Ponuka hotových výrobkov a služieb z ekonomiky rýchlo rástla, a to aj napriek protivetru z vyšších úrokových sadzieb.



Na druhej strane, v období rokov 2008 až 2020 je ekonomický rast z veľkej časti výsledkom finančnej manipulácie. Systém bol zaplavený rastúcimi objemami dlhu pri stále nižších úrokových sadzbách. V čase blokád v roku 2020 boli pracovníci neraz platení za to, že nič nerobili. Svetová produkcia hotových výrobkov a služieb sa v roku 2020 znížila a odvtedy má problém rásť. Ak sa k tomu pridajú protivetry z vyšších úrokových sadzieb a QT, ekonomický systém pravdepodobne narazí na značné nesplácanie dlhu a narastajúce výpadky dodávateľských liniek.



Ak sa pozrieme len na to, čo sa stalo v 80. rokoch, dlhodobý vplyv prudkého nárastu úrokových sadzieb sa nezdá byť príliš vážny. Svetová ekonomika rástla ešte pred zvýšením úrokových sadzieb. Po vrchole úrokových sadzieb svetová ekonomika vo všeobecnosti pokračovala v raste. V dôsledku vysokých cien ropy a prudkého rastu úrokových sadzieb svet urýchlil svoj prechod na používanie o niečo menšieho množstva ropy na osobu. Svetová ekonomika bola zároveň schopná rozšíriť používanie iných energetických produktov, aspoň do roku 2018.



Od roku 2019 je naším problémom, že celková dodávka energie nedrží krok s rastúcou populáciou. Náklady na ťažbu všetkých druhov ropy, uhlia a zemného plynu neustále rastú v dôsledku vyčerpania, ale schopnosť zákazníkov dovoliť si vyššie ceny hotových výrobkov a služieb vyrobených s týmito energetickými produktmi nezodpovedá týmto vyšším nákladom. Ceny energií by sa pravdepodobne v roku 2020 zvýšili, ak by neexistovali obmedzenia súvisiace s koronavírusom. Produkcia ropy, uhlia a zemného plynu nebola schopná po karanténnych opatreniach dostatočne vzrásť na to, aby sa ekonomiky mohli úplne znovu otvoriť. To je hlavný dôvod nedávneho prudkého nárastu cien energií.







Pri spätnom pohľade na účinok zvyšovania krátkodobých úrokových sadzieb v období rokov 2004 až 2007 vidíme, že to nakoniec viedlo k veľkej recesii v rokoch 2008-2009. Situácia, ktorej dnes čelíme, je oveľa vážnejšia ako v roku 2008. Dlhová bublina je oveľa väčšia. Nedostatok energetických produktov sa okrem ropy rozšíril aj na uhlie a zemný plyn. Myšlienka zvyšovania úrokových sadzieb je dnes veľmi podobná, ako keby ste vstúpili do Veľkej hospodárskej krízy a rozhodli sa zvýšiť úrokové sadzby, pretože bankári nemajú pocit, že by dostávali adekvátny podiel tovarov a služieb vyprodukovaných ekonomikou. Ak naozaj nie je dostatok tovarov a služieb pre každého, poskytovanie väčšieho podielu veriteľov na celkovej ponuke nemôže fungovať dobre.



Ekonomika sa správa úplne inak, ako väčšina ľudí predpokladá. Ľudia takmer vždy predpokladajú, že všetky aspekty ekonomiky môžu „zostať spolu“ bez ohľadu na to, či je nedostatok energie alebo iných produktov. Ľudia tiež predpokladajú, že nedostatok sa okamžite prejaví prostredníctvom vysokých cien bez toho, aby si uvedomovali, akú obrovskú úlohu zohrávajú úrokové sadzby a úroveň dlhu. Ľudia ďalej predpokladajú, že tieto prudké ceny nejakým spôsobom prinesú väčšiu ponuku a celý systém bude pokračovať ako predtým. Okrem toho očakávajú, že akékoľvek zdroje nachádzajúce sa v zemi, ktoré technicky dokážeme ťažiť, sa dajú vyťažiť. To, čo sa dá skutočne vyťažiť, závisí od toho, či ceny zostanú dostatočne vysoké na to, aby sa podľa potreby vygenerovali prostriedky na dodatočné investície.

Je dôležité poznamenať, že ceny nie sú nevyhnutne dobrým indikátorom nedostatku. Tak ako horúčka môže mať veľa príčin, aj vysoké ceny môžu mať veľa príčin.







Čo by nás malo asi najviac znepokojovať, je veľmi rýchlo sa zmenšujúci ekonomický systém, ktorý nedokáže uživiť veľmi veľa ľudí. Zdá sa, že takáto situácia môže nastať, ak praskne dlhová bublina a preruší sa príliš veľa dodávateľských liniek. Medzi zvýšením úrokových sadzieb a zaznamenaním nepriaznivých dopadov na ekonomiku môže byť časový posun. To je dôvod, prečo by centrálni bankári mali byť veľmi opatrní pri zvyšovaní úrokových sadzieb, ako aj QT. Situácia môže dopadnúť oveľa horšie, ako sa plánovalo.