MPSVR plánuje zaviesť predvolenú investičnú stratégiu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v pondelok posunie do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Tá navrhuje napríklad zníženie niektorých poplatkov pre dôchodkové správcovské spoločnosti, zavedenie predvolenej investičnej stratégie či zrušenie možnosti jednorazovej výplaty nasporených peňazí z II. dôchodkového piliera. V pondelok o tom informoval rezortný minister Milan Krajniak (Sme rodina).

"Chceme zabezpečiť, aby ľudia po sporiacej fáze mali čo najvyššie nasporené peniaze, ktoré môžu použiť na výplatu svojho dôchodku," povedal Krajniak. Rezort práce preto navrhol zavedenie predvolenej investičnej stratégie, do ktorej by mali byť presunutí všetci sporitelia do 45 rokov veku. Od svojej poisťovne dostanú list s oznámením o presune, no budú mať dva mesiace na to, aby zmenu odmietli.

Predvolená investičná stratégia je podľa rezortu dostatočne konzervatívna, no zároveň by mala priniesť výrazne vyššie zhodnotenie úspor ako investovanie v dlhopisových fondoch. Všetci sporitelia v tejto stratégii budú mať svoje úspory v indexových alebo akciových fondoch, no po dovŕšení 45 rokov sa im bude každé tri roky presúvať 12,5 % úspor do dlhopisových fondov.

Výraznou zmenou oproti súčasnosti je zrušenie možnosti jednorazovej výplaty nasporenej sumy v II. pilieri. Počas prvých desiatich rokov by mali dôchodcovia od DSS postupne dostať polovicu z nasporenej sumy a potom si môžu za druhú polovicu zakúpiť doživotný dôchodok. Dovtedy bude možné zostávajúce úspory dediť. Výhodou je, že prvých desať rokov sa bude časť úspor ďalej zhodnocovať.

Lepšie zhodnotenie úspor v II. pilieri si rezort práce sľubuje aj od zníženia poplatkov pre DSS. Mal by byť zrušený poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu a zároveň MPSVR navrhuje aj zrušenie poplatku za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.